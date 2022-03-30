Американский бренд выпустил уникальную футболку с украинским флагом

Мир моды продолжает активно поддерживать Украину, и многие бренды создают уникальные вещи, чтобы собрать средства для пострадавших.

Американский бренд Rowing Blazers создал футболку в поддержку Украины. На изделии присутствует сине-желтый флаг, который держит мужчина. Автором иллюстрации стал модный иллюстратор Ричард Хейнсом.

Приобрести футболку все желающие помочь Украине смогут на сайте бренда. 100% розничной стоимости каждой покупки будет передано в фонд, который оказывает неотложную помощь пострадавшим украинским детям и их семьям: еду, воду, гигиенические наборы, психосоциальную поддержку и денежную помощь.

"Изменит ли мир футболка? Нет. Даже не близко. Но важно, чтобы мы что-то делали, а не просто занимались своими делами, жизнью и выпуском продуктов, как будто сейчас все в порядке. Это не так. Одна из моих лучших подруг, невероятная женщина, служила в организации "Спасите детей" в зонах активных конфликтов, включая Афганистан и Сомали. Благодаря ей я близко знаком с той удивительной работой, которую проводит организация и с тем, насколько важной она является. Пока мир с ужасом наблюдает за событиями, разворачивающимися в Украине, организация "Спасите детей" оказывает жизненно важную помощь детям и их семьям на местах", - говорится в заявлении бренда.

"Моя первая реакция во время кризиса: сделать рисунок. Когда я опубликовал рисунок одинокого человека, держащего украинский флаг, сразу же последовал положительный отклик и напоминание о объединяющей силе искусства. Я очень рад сотрудничать с Rowing Blazers и знать, что этот рисунок принесет средства для Фонда спасения детей Украины в кризисных ситуациях", - прокомментировал свою работу иллюстратор.

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