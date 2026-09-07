ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Андре Тан назвал 4 основных тренда в области аксессуаров на осень 2026 года

Какие аксессуары будут особенно актуальны этой осенью и какие детали помогут освежить даже самый простой образ? Дизайнер назвал главные тренды сезона.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Осенью 2026 года именно аксессуары могут сделать ваш образ по-настоящему современным. И для этого вовсе не нужно покупать новый гардероб — иногда достаточно одной удачной детали.

Ведь стиль — это не количество вещей в шкафу. Это умение заметить ту самую деталь, которая способна полностью изменить даже самый простой образ.

И вот четыре аксессуара, на которые этой осенью точно стоит обратить внимание.

Во-первых — большие красивые серьги

Минимализм уходит на второй план. Возвращаются броские, декоративные, почти скульптурные серьги — в духе Скиапарелли.

И это замечательно, ведь иногда одна такая деталь может сделать для образа больше, чем новое платье.

Во-вторых — клатчи

Сумку снова берем в руку или носим под мышкой.

В-третьих — перчатки

Особенно короткие кожаные модели до запястья. Черные — если хочется элегантности, а яркие — если хочется, чтобы даже обычное серое пальто вдруг стало настоящим fashion statement.

И четвертое — шелковый платок

Прикрепите её к сумке, используйте вместо ремня или наденьте на запястье. Пусть одна маленькая вещь каждый раз приносит вам новую пользу.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie