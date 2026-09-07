Андре Тан назвал 4 основных тренда в области аксессуаров на осень 2026 года

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Осенью 2026 года именно аксессуары могут сделать ваш образ по-настоящему современным. И для этого вовсе не нужно покупать новый гардероб — иногда достаточно одной удачной детали.

Ведь стиль — это не количество вещей в шкафу. Это умение заметить ту самую деталь, которая способна полностью изменить даже самый простой образ.

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И вот четыре аксессуара, на которые этой осенью точно стоит обратить внимание.

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Во-первых — большие красивые серьги

Минимализм уходит на второй план. Возвращаются броские, декоративные, почти скульптурные серьги — в духе Скиапарелли.

И это замечательно, ведь иногда одна такая деталь может сделать для образа больше, чем новое платье.

Во-вторых — клатчи

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Сумку снова берем в руку или носим под мышкой.

В-третьих — перчатки

Особенно короткие кожаные модели до запястья. Черные — если хочется элегантности, а яркие — если хочется, чтобы даже обычное серое пальто вдруг стало настоящим fashion statement.

И четвертое — шелковый платок

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Прикрепите её к сумке, используйте вместо ремня или наденьте на запястье. Пусть одна маленькая вещь каждый раз приносит вам новую пользу.

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