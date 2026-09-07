- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Андре Тан назвал 4 основных тренда в области аксессуаров на осень 2026 года
Какие аксессуары будут особенно актуальны этой осенью и какие детали помогут освежить даже самый простой образ? Дизайнер назвал главные тренды сезона.
Осенью 2026 года именно аксессуары могут сделать ваш образ по-настоящему современным. И для этого вовсе не нужно покупать новый гардероб — иногда достаточно одной удачной детали.
Ведь стиль — это не количество вещей в шкафу. Это умение заметить ту самую деталь, которая способна полностью изменить даже самый простой образ.
И вот четыре аксессуара, на которые этой осенью точно стоит обратить внимание.
Во-первых — большие красивые серьги
Минимализм уходит на второй план. Возвращаются броские, декоративные, почти скульптурные серьги — в духе Скиапарелли.
И это замечательно, ведь иногда одна такая деталь может сделать для образа больше, чем новое платье.
Во-вторых — клатчи
Сумку снова берем в руку или носим под мышкой.
В-третьих — перчатки
Особенно короткие кожаные модели до запястья. Черные — если хочется элегантности, а яркие — если хочется, чтобы даже обычное серое пальто вдруг стало настоящим fashion statement.
И четвертое — шелковый платок
Прикрепите её к сумке, используйте вместо ремня или наденьте на запястье. Пусть одна маленькая вещь каждый раз приносит вам новую пользу.