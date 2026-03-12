- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 1 мин
Андре Тан назвал тренды весны 2026 года, вдохновленные фильмом "Грозовой перевал"
Дизайнер рассказал, какие вещи из фильма станут главными готическими трендами.
Совсем недавно в прокат вышел готический фильм «Грозовой перевал», в котором главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элроди. Этот фильм не только очаровал зрителей своей драматической историей, но и подарил стильные образы, которые мы будем носить этой весной!
Корсеты
Этот тренд невероятный — однотонные, бархатные, джинсовые. Это элемент, который всегда добавит изюминку в даже простой образ сделает очень крутым.
Кружево
Однако речь идет не просто о нежном кружеве, а о драматическом и готическом. Его очень просто вписать в базовый лук, потому что это очень женственно и трендово.
Кожа
Без нее точно не обойтись. Для каждого драматического и таинственного образа вам нужен этот материал. Выбирайте насыщенный красный, черный и зеленый.
Многослойность и прозрачность
Этот тренд был и в прошлом сезоне, но он продолжит быть актуальным и этой весной, поэтому обязательно добавляйте его в свои образы.