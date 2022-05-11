Андре Тан рассказал интересные факты об украинской вышиванке

Известный дизайнер решил отвлечься от ужасов войны и сделать то, что очень любил в довоенное время – писать для своих поклонников полезные советы и истории. Именно поэтому на своей странице в Instagram он сделал подборку из 5 интересных фактов о культовом предмете украинского гардероба – вышиванке.

"Сегодня поговорим о вышиванке. Все самые крутые модницы от Лос-Анджелеса до Лондона уже хорошо знакомы с ними. Сегодня их снова массово надевают, чтобы таким образом поддержать Украину", — отметил Андре Тан.

Интересные факты об украинской вышиванке от украинского дизайнера:

1. В повседневной жизни наш народ носил сорочки, которые назывались "буденки". Украинцы нередко имели разные вышиванки для разных обстоятельств – в одних просили у земли хорошего урожая, в других ходили на вечерницы.

2. Вышиванки не были для украинцев просто одеждой, а скорее оберегом, который имел сакральное значение. За каждым узором стоял свой отдельный символизм.

3. Традиционно вышиванки украшали именно геометрическими орнаментами. Цветы на них появились уже в XX веке. Маки, например, символизировали потерю близких и душевную боль.

4. Первым модником, сделавшим вышиванку частью городского образа, был известный писатель Иван Франко. Он носил свою вышиванку вместе с костюмом – сегодня такое сочетание можно нередко увидеть даже в деловых кварталах многих городов планеты.

5. Сегодня эксперты насчитывают около 20 разнообразных техник вышивки: гладь, козлик, колосковый шов, низь, выкалывание, узелки, шнурочек и т.п.; и около 200 старинных швов.

Пролистайте галерею дизайнера, там подборка звезд в вышиванках, а также несколько моделей из коллекции Андре Тана.

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