Анорак, ромпер и кюлоты: 15 необычных названий вещей, которые должна знать каждая модница

Разбираем термины, без которых уже не обойтись.

Мода настолько стремительно развивается, что с появлением какой-то новой тенденции, появляется и новый термин. Но чаще всего все эти новые названия - хорошо забытые старые. Поэтому, чтобы быть в теме, давайте разбираться, что как называется и откуда появилось.

Бабуши - туфли без задников и на низком ходу. Являются одним из видов национальной обуви в Марокко. Носок у бабуш закрытый. Они бывают из самого разнообразного материала: кожи, ткани, замши. Часто на них можно встретить вышивку нитками и бисером. Некоторые бренды даже выпустили бабуши с меховой отделкой.

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Ромпер - комбинезон с шортами. На самом деле название это появилось благодаря детским ползункам, ведь именно так они назывались на английском. Но в 50-х годах в моду вошла удобная домашняя одежда - комбинезон с короткими шортами, которые тоже начали называть ромпером. Теперь же это одна из главных летних вещей многих модниц.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Гартер - подвязка-аксессуар. На самом деле гартер не имеет никакой функции, а служит исключительно декоративным элементом. Появились они когда-то благодаря носочно-чулочным изделиям, в которых не было еще резинок, как сейчас. Тогда носки крепились к ногам такими вот гартерами, которые не давали им сползать. В современном мире концепцию переосмыслили и сделали из них просто декоративные элемент образа.

Associated Press

Слингбэки - туфли с закрытым носком и открытой пяткой. Впервые были представлены дизайнером Кристианом Диором в 1947 году. Новый этап популярности этих туфель запустила Коко Шанель: в 1957 году она представила свою версию модели – на низком каблуке и с двухцветным носком, которые в результате стали культовыми. Ежегодно новые модели выпускает множество брендов.

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Монокини - сдельный женский купальник. Изначально монокини называли купальный костюм, который полностью или частично обнажал женскую грудь. Позднее так стали называть любой купальник, состоящий из одной части.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Кейп - пальто без рукавов. Этот предмет одежды имеет очень давнее происхождение и появлялся в древнеримской культуре, английской и испанской. Сегодня же их можно встретить в коллекциях многих дизайнеров.

East News

Гловелетты - перчатки без пальцев. Появились они в США среди малообеспеченных людей. Позже они полюбились водителям, поэтому, кстати, и появились сверху вырезы - чтобы была вентиляция для рук. А из-за своего брутального вида вскоре гловелетты полюбились еще и различным представителям субкультур и модникам. Главным их почитателем был Карл Лагерфельд.

Associated Press

Тишейды - очки с круглыми линзами. Моду на такую модель ввел когда-то участник The Beatles Джон Леннон, поэтому сейчас их в основном называют "очками Джона Леннона".

Джон Леннон и Йоко Оно / Getty Images

Анорак - легкая ветрозащитная куртка из плотной ткани с капюшоном. Надевается куртка через голову и не имеет обычного разреза с застежкой спереди. По сути, это гибрид толстовки, дождевика и ветровки. Он является важнейшей частью альпинистского и туристского снаряжения, но из-за своего удобства и практичности вошел в жизни и обычных людей. Выпускает анораки сейчас много различных брендов.

East News

Мюли - туфли на каблуке и без задников. Они имеют очень богатую историю, которая берет свое начало еще в Древнем Риме. Позволялось носить их тогда только верховным магистрам. Постепенно обувь перекочевала в европейскую моду, и носили их главные модницы. В ХХ веке в мюлях неоднократно появлялись главные кинодивы, из-за чего их начали носить все и везде. Сегодня это одна из самых популярных моделей обуви.

Getty Images

Леттерман - куртка с нашивкой на груди. Куртка пришла в моду благодаря американским университетским спортсменам. Ее стиль неизменный уже много лет: контрастные рукава, стеганая подкладка, короткий трикотажный воротник, манжеты и пояс-резинка. Свое происхождение куртка берет в 1865 году, когда тренер бейсбольной команды Гарварда придумал нашить на свитеры лучших игроков большую букву H (Harvard University). Постепенно это переняли и другие команды. Отсюда название letterman jacket, ведь "леттерманами" называют тех, кто заслужил честь носить университетскую "букву".

Белла Хадид / Getty Images

Хобо - мягкая, вместительная женская сумка. Появилась из-за бедных американских скитальщиков, которые носили за спиной сверток своих вещей. Эти самодельные переноски и стали прообразом современных сумок хобо. Смысл такой сумки в том, чтобы вместить как можно больше вещей. Любила в свое время такие сумки Джеки Кеннеди.

East News

Дезерты - замшевые ботинки на шнурках, протянутых через четыре дырки. Свою историю дезерты начали во время Второй мировой войны. Британские солдаты, находящиеся в военном корпусе в Африке, заметили эти удобные, прочные легкие ботинки, которые продавались на базарах местными жителями. Второй пик популярности к ним пришел уже после войны.

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Чиносы - легкие хлопковые брюки. Пришли в моду из армейской среды из-за своего удобства и цвета, ведь изначально были только в цвете хаки. В 50-е брюки стали дико популярны в США, а затем и в остальной Европе.

Getty Images

Кюлоты - широкие укороченные брюки. Появились во Франции и носили их изначально мужчины. В ХХ веке кюлоты укрепили свои позиции и бесповоротно вошли в моду. Сегодня они стали одной из самых трендовых и удобных вещей.

Associated Press

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