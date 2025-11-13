ТСН в социальных сетях

Антитренды обуви на осень 2025: Андре Тан дал неожиданные советы по стилю

Дизайнер собрал для вас модели, которые точно стоит оставить в прошлом, чтобы выглядеть современно и стильно этой осенью.

Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Чопперы

Если вы их еще не купили, то и не нужно, вместо них выбирайте базовые казаки, поскольку они выглядят актуально и подходят под все.

Угги

Когда-то они были очень модными, но тренд ушел и поэтому оставте их лучше для прогулок за городом. Вместо них выбирайте структурную обувь — ботинки с лаконичной подошвой или лоферы.

Массивная и тракторная подошва

Время подобной обуви ушло и в моде этой осенью классика. Поэтому стоит выбирать элегантную и изящную обувь, а также силуэты без громоздкости.

Анималистический принт

С таким принтом важно не переборщить и все эти яркие варианты выглядят очень дешево и упрощают даже самый дорогой образ. Лучше выбрать что-то оптимальное и нейтральное.

