Антитренды обуви на осень 2025: Андре Тан дал неожиданные советы по стилю
Дизайнер собрал для вас модели, которые точно стоит оставить в прошлом, чтобы выглядеть современно и стильно этой осенью.
Чопперы
Если вы их еще не купили, то и не нужно, вместо них выбирайте базовые казаки, поскольку они выглядят актуально и подходят под все.
Угги
Когда-то они были очень модными, но тренд ушел и поэтому оставте их лучше для прогулок за городом. Вместо них выбирайте структурную обувь — ботинки с лаконичной подошвой или лоферы.
Массивная и тракторная подошва
Время подобной обуви ушло и в моде этой осенью классика. Поэтому стоит выбирать элегантную и изящную обувь, а также силуэты без громоздкости.
Анималистический принт
С таким принтом важно не переборщить и все эти яркие варианты выглядят очень дешево и упрощают даже самый дорогой образ. Лучше выбрать что-то оптимальное и нейтральное.