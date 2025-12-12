Антитренды зимней одежды 2025-2026: Андре Тан назвал сочетание вещей, которых надо избегать

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Реклама

Угги + леггинсы

Эти вещи вместе уже не выглядят так эффектного, как пару лет назад. Поэтому если хотите оставаться в тренде — замените угги на стильную зимнюю обувь. Например, на ботинки, но если вы фанатка все же уггов и любите их носить — одевайте их с брюками-клеш.

Сапоги + джоггеры

Такое сочетание было очень актуальным несколько сезонов назад. Вместо джоггеров выбирайте теплые свободные брюки. Они выглядят очень стильно и современно.

Куртка + спортивный костюм

Замените куртку дубленкой или даже шубой. В таком сочетании вы будете выглядеть чрезвычайно стильно. Спортивный костюм замените на трикотажный из шерсти или кашемира — это тепло и гораздо элегантнее.