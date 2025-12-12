- Дата публикации
Антитренды зимней одежды 2025-2026: Андре Тан назвал сочетание вещей, которых надо избегать
Дизайнер Андре Тан назвал образы, которые точно стоит оставить в прошлом, чтобы выглядеть стильно и современно в этом сезоне. Так что, если у вас есть эти комбинации — заменяйте их на новые варианты!
Угги + леггинсы
Эти вещи вместе уже не выглядят так эффектного, как пару лет назад. Поэтому если хотите оставаться в тренде — замените угги на стильную зимнюю обувь. Например, на ботинки, но если вы фанатка все же уггов и любите их носить — одевайте их с брюками-клеш.
Сапоги + джоггеры
Такое сочетание было очень актуальным несколько сезонов назад. Вместо джоггеров выбирайте теплые свободные брюки. Они выглядят очень стильно и современно.
Куртка + спортивный костюм
Замените куртку дубленкой или даже шубой. В таком сочетании вы будете выглядеть чрезвычайно стильно. Спортивный костюм замените на трикотажный из шерсти или кашемира — это тепло и гораздо элегантнее.