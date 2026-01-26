Антитренды зимних аксессуаров на 2026 год: Андре Тан назвал, что больше не актуально

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Слишком яркие синтетические шарфы

Несмотря на то, что иногда хочется цвета, но кислотные и неоновые шарфы выглядят очень неактуально и дешево. Зимние тренды этого сезона отдают предпочтение натуральным фактурам и сдержанным цветам.

Громоздкие и бесформенные балаклавы

Да, они греют, но большие и бесформенные модели уже не в тренде. Сейчас актуальны лаконичные изделия, которые подчеркивают лицо и дополняют зимний аутфит

Массивные меховые наушники и большие помпоны на шапках

Сейчас зимняя мода — это про сдержанность и изысканные силуэты. «Игрушечные» детали выглядят устаревшими и не модными.

Выбирайте лучше шапки классического кроя, элегантные перчатки из натуральных материалов, или стильную манишку, которая сейчас на пике популярности.