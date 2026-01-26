- Дата публикации
Антитренды зимних аксессуаров на 2026 год: Андре Тан назвал, что больше не актуально
Отказывайтесь от всего лишнего и слишком яркого — в этом сезоне выбираем минимализм и лаконичность.
Слишком яркие синтетические шарфы
Несмотря на то, что иногда хочется цвета, но кислотные и неоновые шарфы выглядят очень неактуально и дешево. Зимние тренды этого сезона отдают предпочтение натуральным фактурам и сдержанным цветам.
Громоздкие и бесформенные балаклавы
Да, они греют, но большие и бесформенные модели уже не в тренде. Сейчас актуальны лаконичные изделия, которые подчеркивают лицо и дополняют зимний аутфит
Массивные меховые наушники и большие помпоны на шапках
Сейчас зимняя мода — это про сдержанность и изысканные силуэты. «Игрушечные» детали выглядят устаревшими и не модными.
Выбирайте лучше шапки классического кроя, элегантные перчатки из натуральных материалов, или стильную манишку, которая сейчас на пике популярности.