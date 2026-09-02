Архитектурные платья и тренчи с шарфами-кейпами: украинский бренд представил осенне-зимнюю коллекцию

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Украинский бренд J’amemme представил коллекцию осень-зима 2026/2027 под названием Présence. В новой линейке команда исследует присутствие как состояние внутренней ясности и силы, обращаясь к взаимодействию тела, формы и пространства.

В этом сезоне бренд отказался от излишнего декора, сосредоточив внимание на структуре, пропорциях и фактуре материалов. По словам дизайнера Юлии Ярмолюк, коллекция рассказывает о полном присутствии здесь и сейчас — в собственном теле, мыслях и мгновении. В ее основе — тихая сила женщины, которой не нужно доказывать свою значимость.

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Главными элементами коллекции стали архитектурные силуэты и четкие геометрические линии. Фирменное плиссе приобрело еще больший объем и скульптурность, а платья с акцентными плечами и удлиненными пропорциями усилили геометрический характер коллекции.

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Также в нее вошли тренчи с объемными шарфами-кейпами и модели мягкого силуэта с поясами, облегающими фигуру.

Осенне-зимняя палитра построена на естественных древесных оттенках: шоколадном, карамельном, оттенках мха и дымчато-бежевом. Их дополнили универсальные черные и кремовые тона.

Важную роль в коллекции играют эко-кожа с тиснением под крокодиловую кожу и эко-мех. Эти материалы использовались для создания верхней одежды, структурированных платьев и аксессуаров, придав вещам выразительный объем и тактильность.

Завершают луки перчатки и минималистичные клатчи, которые продолжают главную тему коллекции — акцент на фактуре, чистых линиях и продуманных пропорциях.

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