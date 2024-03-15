Ажурные платья и стильные костюмы: Андре Тан представил весеннюю коллекцию

Андре Тан представил новую коллекцию "Прикосновения", которая характеризуется изысканным минимализмом с элементами этно и вкраплениями фирменных ярких принтов.

Линейка пронизана темой женственности. Каждое изделие помогает женщине проявиться, продемонстрировать свое настроение и выглядеть хорошо в самых разных условиях.

"Сегодня многие украинские женщины, к сожалению, не имеют возможности почувствовать объятия своего мужа. А объятия детей даже в самые темные времена напоминают, ради чего мы живем и боремся. Поэтому я решил назвать коллекцию "Прикосновения". Конечно, она не сможет заменить объятия самых дорогих людей. Однако эта одежда была создана с любовью и отшита в Украине, чтобы напомнить о самом ценном для каждой женщины и поддержать ее в ожидании нашей победы. А еще добавить воодушевления делать ежедневные дела и оставаться красивой при любых обстоятельствах", – сказал Андре Тан.

Неожиданным героем промокампании коллекции стал гусь, который, по словам дизайнера, акцентирует внимание на важности семейных ценностей. Он добавил, что это своеобразный символ древнего украинского дома и уюта.

"Я очень люблю возвращаться воспоминаниями в свое детство: летние каникулы у бабушки, ощущение чего-то взрослого, неизменного, семейный уют, родная земля, теплый дом и вкусная еда. Детство, это период, когда ты смотришь на мир большими глазами, где все удивляет. Именно поэтому мы решили задействовать гуся, чтобы передать эти ощущения с детства. Именно ими я руководствовался при создании коллекции", — отметил дизайнер.

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