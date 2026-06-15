Бахрома возвращается: как носить этот тренд без бохо-эффекта и не испортить образ

Белла Хадид / © Associated Press

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Мода обладает удивительной способностью возвращать вещи, о которых мы уже успели забыть или которые нам немного надоели, однако каждое такое возвращение — это не копия прошлого, а его обновленная версия, об этом рассказало издание PureWow.

Именно так и произошло с бахромой. Если в 2010-х она ассоциировалась с фестивалями, эстетикой бохо и избытком деталей, то сегодня это уже продуманное движение, архитектурные силуэты и акцентные текстуры. Дизайнеры активно работают с фактурой, и бахрома органично вписывается в этот тренд.

Главное правило сезона простое: бахрома — это уже не «всё и сразу», а один точный, стильный акцент.

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Купальники с бахромой

Если вы только знакомитесь с этим трендом, начните с пляжного гардероба. Купальники с нежной бахромой — идеальный вариант для знакомства с этой эстетикой.

Это может быть цельный купальник с подвижными деталями в области декольте или бикини-топ с легкой динамикой ткани. Главное — баланс: бахрома должна быть частью дизайна, а не доминировать над ним.

Стиль максимально прост: большие солнцезащитные очки, рубашка оверсайз и минималистичные сандалии. В таком сочетании бахрома выступает главным элементом образа, а не его перегрузкой.

Сумки с бахромой

Это уже не фестивальный хаос, а четкая структура и чистые линии. В тренде — сумки с жесткими плечевыми ремнями, лаконичные кроссбоди и плетеные клатчи с аккуратными бахромными акцентами. Она больше не «везде», а в нужном месте — там, где подчеркивает движение при ходьбе.

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Такие аксессуары легко вписываются как в дневные, так и в вечерние образы и придают им динамичности без лишней драматичности.

Бахрома в аксессуарах

Для тех, кто не готов к большим экспериментам, идеальным решением станут украшения. Серьги с кисточками, колье с подвижными деталями или небольшие акцентные элементы легко обновляют даже базовый образ, например, футболку и брюки, лаконичное платье или топ.

Единственное правило — один акцент в образе. Два или более подвижных элемента могут создать визуальный шум.

Вечерняя бахрома

В вечерней моде бахрома раскрывается наиболее ярко. Коктейльные платья с подвижными слоями или акцентами на подоле создают эффект «живого» силуэта, каждый шаг буквально меняет образ. В отличие от прошлых десятилетий, современные модели более структурированы, бахрома располагается точечно, например, на рукавах, подоле или декольте.

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И главное правило здесь простое: если платье уже в движении, украшения могут отдохнуть.

Обувь с бахромой

Это один из способов включить тренд в гардероб, не перегружая его. Сандалии, мюли или босоножки с легкими акцентами в виде бахромы выглядят современно и уместно. В то же время чрезмерно декоративные модели с «вестерн»-эстетикой могут вернуть образ в прошлое, а именно в тот самый 2016-й, которого мода так старается избежать.

Лучшее сочетание — лаконичные силуэты одежды, например льняные брюки, платья или классические шорты.

Чего лучше избегать

Главное «нет» сезона — бахрома на джинсах, например, у лодыжек, когда-то казалась свежим решением, но сегодня мгновенно придает образу устаревший вид. Вместо этого стоит выбирать бахрому на аксессуарах, платьях или юбках, там она выглядит современно и легко.

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Бахрома 2026 года — это уже не ностальгия по фестивальному прошлому, а новый подход к работе с движением и текстурой. Она стала более взрослой, сдержанной и продуманной. Главный секрет актуального образа прост: бахрома должна дополнять, а не перегружать.

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