Бандо, халтер и вырезы на декольте: украинский бренд представил летнюю коллекцию купальников

В линейке пляжной одежды сочетали сексуальность и комфорт.

Украинский бренд Fox lingerie представил новую коллекцию купальников, вдохновленную природными фактурами и мотивами. В моделях сочетали сексуальность и комфорт.

Линейка состоит из купальников сдержанных цветов:

черного, похожего на песчаные пляжи Исландии;

серый напоминает скалы, как ткань, сверкающая на солнце;

зеленого, который похож не на яркие пальмовые листья, а на оттенок вспененной воды.

Бурные волны воплотились в вырезах и завязках, которые бывают асимметричными или спокойными, как море во время отлива.

Для поклонниц классического бикини и равномерного загара подойдет модель в сияющем нефритовом цвете.

Купальник-бандо представлен в двух версиях: с перерезкой-вырезом и металлическим полукольцом на топе и плавках.

Выделяется универсальностью и модель халтер с закрытой линией декольте и бретелями, фиксирующимися на шее.

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