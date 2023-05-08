Бандо, халтер и вырезы на декольте: украинский бренд представил летнюю коллекцию купальников

В линейке пляжной одежды сочетали сексуальность и комфорт.
Украинский бренд Fox lingerie представил новую коллекцию купальников, вдохновленную природными фактурами и мотивами. В моделях сочетали сексуальность и комфорт.
Линейка состоит из купальников сдержанных цветов:
- черного, похожего на песчаные пляжи Исландии;
- серый напоминает скалы, как ткань, сверкающая на солнце;
- зеленого, который похож не на яркие пальмовые листья, а на оттенок вспененной воды.
Бурные волны воплотились в вырезах и завязках, которые бывают асимметричными или спокойными, как море во время отлива.
Для поклонниц классического бикини и равномерного загара подойдет модель в сияющем нефритовом цвете.
Купальник-бандо представлен в двух версиях: с перерезкой-вырезом и металлическим полукольцом на топе и плавках.
Выделяется универсальностью и модель халтер с закрытой линией декольте и бретелями, фиксирующимися на шее.
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