Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бандо, халтер и вырезы на декольте: украинский бренд представил летнюю коллекцию купальников

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
456
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бандо, халтер и вырезы на декольте: украинский бренд представил летнюю коллекцию купальников

В линейке пляжной одежды сочетали сексуальность и комфорт.

Украинский бренд Fox lingerie представил новую коллекцию купальников, вдохновленную природными фактурами и мотивами. В моделях сочетали сексуальность и комфорт.

©
©

Линейка состоит из купальников сдержанных цветов:

  • черного, похожего на песчаные пляжи Исландии;
©
  • серый напоминает скалы, как ткань, сверкающая на солнце;
  • зеленого, который похож не на яркие пальмовые листья, а на оттенок вспененной воды.
©
©
©

Бурные волны воплотились в вырезах и завязках, которые бывают асимметричными или спокойными, как море во время отлива.

©

Для поклонниц классического бикини и равномерного загара подойдет модель в сияющем нефритовом цвете.

©

Купальник-бандо представлен в двух версиях: с перерезкой-вырезом и металлическим полукольцом на топе и плавках.

©
©

Выделяется универсальностью и модель халтер с закрытой линией декольте и бретелями, фиксирующимися на шее.

©

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
456
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация