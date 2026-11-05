Бархат, перья и скульптурные силуэты: праздничная коллекция от украинского бренда

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Украинский бренд Andreas Moskin представил коллекцию Holiday’27 THE THEATRE OF LIGHT. Вдохновением для нее послужила сценическая эстетика режиссера Роберта Уилсона, в постановках которого освещение меняет восприятие пространства, человеческого тела и движения.

«Нас вдохновил подход Роберта Уилсона к сценическому пространству, где свет и тень подчеркивают силуэты. Мы перенесли эту идею в вечерний гардероб, создав образы, которые меняются в зависимости от освещения и движения», — отмечают основатели и дизайнеры бренда Андрей Москин и Андреас Билоус.

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Основой коллекции стал классический костюм с характерными для бренда деталями: утрированной линией плеч, острыми углами, подчеркнутой талией и скульптурными элементами. Такой крой создает выразительный силуэт, который остается заметным даже в полумраке.

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Особое внимание дизайнеры уделили фактурам. Костюмная шерсть хорошо держит форму, бархат придает цветам глубину, а перья колышутся при ходьбе, изменяя очертания наряда.

В цветовой палитре преобладают черный и насыщенный красный. Контрастные акценты появляются на воротниках, вдоль швов и в отделке пуговиц.

В женской линейке строгость костюма сочеталась с более мягкими формами: жакеты с акцентированной талией дополнялись платьями с открытыми плечами и мерцающими декоративными цветами. В мужскую линейку вошли пиджаки с контрастными лацканами, горизонтальными вставками и асимметричными деталями на запах.

Завершают аутфиты черные и красные клатчи с деталью в виде лацкана костюма.

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