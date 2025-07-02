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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
322
Время на прочтение
1 мин

Белая майка — главный тренд среди мужчин летом 2025 года

Это базовая вещь, которая необходима в гардеробе, как и белая футболка.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Белая майка — главный тренд среди мужчин летом 2025

Белая майка — главный тренд среди мужчин летом 2025 / © Getty Images

В очередной раз в тренде оказалась простая и доступная вещь — лаконичная белая майка, которую можно найти в совершенно любого бренда. Однако на новый уровень ее вывели такие марки как Loewe, Prada, Gucci, Stella McCartney и Bottega Veneta, которые представили эту вещь во многих своих коллекциях.

Белая майка — главный тренд сезона весна-лето 2025 / © Getty Images

Белая майка — главный тренд сезона весна-лето 2025 / © Getty Images

Таким образом белая майка, которую ранее мужчины часто носили как нижнее белье под рубашку, стала незаменимой вещью в их гардеробе. Многие мужчины поняли, что она удобная и подходит для бесчисленного количества нарядов, поэтому вещь стала невероятно популярной этим летом, особенно в жаркие дни.

Белая майка — главный тренд сезона весна-лето 2025 / © Getty Images

Белая майка — главный тренд сезона весна-лето 2025 / © Getty Images

При правильном стилизации белая майка может легко трансформироваться для любого случая, например, она будет отлично смотреться с джинсом, брючным костюмом в стиле кэжуал, а также вы вы легко можете ее надеть под легкую однотонную или цветную рубашку.

Белая майка — главный тренд сезона весна-лето 2025 / © Getty Images

Белая майка — главный тренд сезона весна-лето 2025 / © Getty Images

Белая майка — главный тренд сезона весна-лето 2025 / © Getty Images

Белая майка — главный тренд сезона весна-лето 2025 / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
322
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