Белое платье и яркие пижамы в полоску: весенняя коллекция от украинского бренда

Киевский бренд Khomusko презентовал новый весенний дроп. Эта коллекция знаменует этап обновления и переосмысления ДНК бренда. В ее центре — идея естественной динамики жизни современной женщины, которая постоянно меняет роли и при этом сохраняет внутреннюю целостность.

В линейку вошли пижамы в полоску и белое платье с вышивкой — лаконичные, функциональные предметы гардероба, которые сочетают домашний комфорт с городской универсальностью.

Бренд сознательно размывает грань между одеждой для отдыха и повседневностью, предлагая вещи, которые органично существуют в разных сценариях жизни: от утренней рутины до деловых встреч, от онлайн-совещаний до быстрых поездок и дел.

Цветовая гамма коллекции в оттенках весны: нежно-розовый, голубой и мягкий желтый создают ощущение воздушности и света, а графическая черно-белая полоска добавляет структуры и ритма.

Ключевой идеей дропа стало физическое и жизненное движение. Движение между задачами, городами, контекстами и состояниями. Одежда в этой концепции выступает союзником, а не ограничением: мягким, адаптивным, честным к телу и ритму жизни.

По словам основательницы и дизайнера бренда Ольги Макаровой, эта коллекция о женщине, которая успевает больше, чем планирует.