Белые джинсы: как носить и с чем комбинировать

Лето может показаться далеким, но ваши любимые белые джинсы не обязательно оставлять в прошлом сезоне или ждать нового.
Издание Woman&Home рассказало, что белый деним вне времени и гораздо более универсален, чем кажется на первый взгляд. Его можно носить в любое время года, создавать стильные и элегантные образы.
После того, как вы нашли идеальные джинсы для своего типа фигуры, следует рассмотреть их в разных цветах – черном, синем, сером, белом. Особенно последний вариант выглядит роскошно и придает гардеробу легкость и свежесть. Однако многие женщины избегают белого денима, потому что боятся его непрактичности. На самом же деле правильный фасон и подобранные вещи сделают эту одежду комфортной и стильной при любых условиях.
Почему стоит носить белые джинсы
Белые джинсы выглядят изысканно и подчеркивают стиль обладательницы. Они придают образу чистоту и элегантность, создают утонченные силуэты. А еще они позволяют экспериментировать с цветами и фактурами, ведь светлый деним – идеальный фон для ярких оттенков и принтов.
Как создать стильный образ с белыми джинсами
Белые джинсы могут быть основой для самых разных лугов – от повседневных до официальных. Главное – правильно комбинировать их с верхом и аксессуарами.
Белые джинсы и деним
Эта комбинация всегда выглядит эффектно. Сочетание белых джинсов с темной джинсовой рубашкой или пиджаком создает стильный контраст. Заправленный топ поможет подчеркнуть силуэт, а объемный жакет придаст современности. Дополните замшевыми сапогами или аксессуарами в теплых оттенках.
Белые джинсы и тренч
Тренч – классика, отлично работающая в сочетании с белым денимом. Особенно выигрышно выглядят модели в верблюжьем или оливковом цвете – они придают образу нотки французской элегантности. Носите такой комплект с оверсайз-рубашкой для стильного городского вида.
Белые джинсы и цветной трикотаж
Если хочется добавить яркости, совмещайте светлый деним с насыщенным трикотажем цветов. Яркий лаймовый свитер или нежный сиреневый кардиган станут отличными акцентами в образе.
Белые джинсы и монохром
Черно-белая гамма – это классика, которая всегда остается актуальной. Сочетание белого денима с черными топами, полосками или горошком выглядит стильно и подходит для любых событий. Добавьте золотые аксессуары и элегантную обувь на каблуке и вы готовы к выходу.
Как выбрать идеальные белые джинсы
Чтобы найти идеальную пару белых джинсов, обратите внимание на следующие факторы:
- Ткань: выбирайте не просвечивающийся плотный деним.
- Фасон: прямые или зауженные модели выглядят наиболее элегантно.
- Посадка: высокая талия создает красивый силуэт и подчеркивает фигуру.
Ключевой момент – правильный выбор цветовой гаммы. Попытайтесь сочетать белые джинсы с теплыми оттенками: коричневым, кофейным, карамельным. Обувь играет важную роль: ботильоны или высокие сапоги сделают образ более практичным и завершенным.
Уход за белыми джинсами
Один из самых больших страхов в отношении белых джинсов – это их маркость. Но поддерживать их в отличном состоянии не так сложно:
- Перед стиркой выворачивайте джинсы наизнанку и застегивайте молнии и пуговицы.
- Стирайте отдельно при низкой температуре без цветных вещей.
- Не используйте отбеливатели, чтобы избежать пожелтения.
- Не сушите в машине только естественное высыхание.
- При возникновении пятен используйте мягкое мыло или стиральный порошок, можно очистить место губкой или щеткой.
Белые джинсы – это не только летняя одежда, но и стильный элемент гардероба на любое время года. Они придают образу легкости, элегантности и позволяют создавать множество стильных лугов. Главное – правильно подобрать фасон, цвета и аксессуары. Не бойтесь экспериментировать и открывать для себя этот модный стиль.
Мы также писали, как подобрать джинсы под тип вашей фигуры.
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