Белые джинсы: как носить и с чем комбинировать

Лето может показаться далеким, но ваши любимые белые джинсы не обязательно оставлять в прошлом сезоне или ждать нового.

Издание Woman&Home рассказало, что белый деним вне времени и гораздо более универсален, чем кажется на первый взгляд. Его можно носить в любое время года, создавать стильные и элегантные образы.

После того, как вы нашли идеальные джинсы для своего типа фигуры, следует рассмотреть их в разных цветах – черном, синем, сером, белом. Особенно последний вариант выглядит роскошно и придает гардеробу легкость и свежесть. Однако многие женщины избегают белого денима, потому что боятся его непрактичности. На самом же деле правильный фасон и подобранные вещи сделают эту одежду комфортной и стильной при любых условиях.

Почему стоит носить белые джинсы

Белые джинсы выглядят изысканно и подчеркивают стиль обладательницы. Они придают образу чистоту и элегантность, создают утонченные силуэты. А еще они позволяют экспериментировать с цветами и фактурами, ведь светлый деним – идеальный фон для ярких оттенков и принтов.

Как создать стильный образ с белыми джинсами

Белые джинсы могут быть основой для самых разных лугов – от повседневных до официальных. Главное – правильно комбинировать их с верхом и аксессуарами.

Белые джинсы и деним

Эта комбинация всегда выглядит эффектно. Сочетание белых джинсов с темной джинсовой рубашкой или пиджаком создает стильный контраст. Заправленный топ поможет подчеркнуть силуэт, а объемный жакет придаст современности. Дополните замшевыми сапогами или аксессуарами в теплых оттенках.

Белые джинсы и тренч

Тренч – классика, отлично работающая в сочетании с белым денимом. Особенно выигрышно выглядят модели в верблюжьем или оливковом цвете – они придают образу нотки французской элегантности. Носите такой комплект с оверсайз-рубашкой для стильного городского вида.

Белые джинсы и цветной трикотаж

Если хочется добавить яркости, совмещайте светлый деним с насыщенным трикотажем цветов. Яркий лаймовый свитер или нежный сиреневый кардиган станут отличными акцентами в образе.

Белые джинсы и монохром

Черно-белая гамма – это классика, которая всегда остается актуальной. Сочетание белого денима с черными топами, полосками или горошком выглядит стильно и подходит для любых событий. Добавьте золотые аксессуары и элегантную обувь на каблуке и вы готовы к выходу.

Как выбрать идеальные белые джинсы

Чтобы найти идеальную пару белых джинсов, обратите внимание на следующие факторы:

Ткань : выбирайте не просвечивающийся плотный деним.

: выбирайте не просвечивающийся плотный деним. Фасон : прямые или зауженные модели выглядят наиболее элегантно.

: прямые или зауженные модели выглядят наиболее элегантно. Посадка: высокая талия создает красивый силуэт и подчеркивает фигуру.

Ключевой момент – правильный выбор цветовой гаммы. Попытайтесь сочетать белые джинсы с теплыми оттенками: коричневым, кофейным, карамельным. Обувь играет важную роль: ботильоны или высокие сапоги сделают образ более практичным и завершенным.

Уход за белыми джинсами

Один из самых больших страхов в отношении белых джинсов – это их маркость. Но поддерживать их в отличном состоянии не так сложно:

Перед стиркой выворачивайте джинсы наизнанку и застегивайте молнии и пуговицы.

Стирайте отдельно при низкой температуре без цветных вещей.

Не используйте отбеливатели, чтобы избежать пожелтения.

Не сушите в машине только естественное высыхание.

При возникновении пятен используйте мягкое мыло или стиральный порошок, можно очистить место губкой или щеткой.

Белые джинсы – это не только летняя одежда, но и стильный элемент гардероба на любое время года. Они придают образу легкости, элегантности и позволяют создавать множество стильных лугов. Главное – правильно подобрать фасон, цвета и аксессуары. Не бойтесь экспериментировать и открывать для себя этот модный стиль.

Мы также писали, как подобрать джинсы под тип вашей фигуры.

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