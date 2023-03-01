Белые рубашки, юбки миди и пестрые принты: Dior презентовал коллекцию осень-зима 2023-2024

В этот раз бренд создал довольно строгую коллекцию с отголосками 50-х годов, поскольку на подиуме было представлено много вариантов с широкими юбками миди, платья в ретро-фасоне и с покатистыми плечами. Многие из нарядов напоминают знаменитый New Look, созданный еще основателем бренда.

Также креативный директор Модного дома Мария Грация Кьюри предлагает носить белую рубашку с подвернутыми рукавами, а также возвращает в моду рукава-фонарики.

Не обошлось также без новой интерпретации еще одного творения Диора - барного костюма, но в этот раз черты знаменитого приталенного жакета были видны в стеганых куртках, пестрых жакетах на молнии. Аксессуары в коллекции заслуживают отдельного внимания, поскольку Кьюри сочетала нежные блузы с кожаной черной кобурой, украшенной цветами, берцами, туфлями "Мэри Джейн" и перчатками. Под туфли дизайнер предлагает надевать носки, тоже как в 50-х, а волосы - украшать обручами.

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции прет-а-порте Christian Dior осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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