Издание PureWow назвало оленьи принты новой неожиданной одержимостью модной индустрии. И кажется, в этом сезоне мы все будем немного Бэмби.

В течение десятилетий «животный принт» означал одно — леопард. Иногда зебру, если хотелось драматизма, иногда корову, если вы достаточно долго сидели в TikTok. Но мода — это постоянная перезагрузка. После нескольких сезонов минимализма и тихой роскоши появился запрос на что-то более игривое. И тут в игру вступает принт с деликатными пятнами, вдохновленный оленями, менее хищный и более романтичный.

Леопард устал, а Бемби — нет

Животный принт никогда полностью не исчезает, но он трансформируется. Сезон за сезоном дизайнеры ищут новый способ переосмыслить дикую эстетику. После волны громкого леопарда возникла легкая «хищная усталость», поэтому вместо агрессивного, сексуализированного настроения мода обратилась к чему-то более мягкому.

Даже во время New York Fashion Week Fall 2026 традиционного леопарда в стрит стайл было заметно меньше. Его место заняли иллюстративный, почти сказочный Бэмби принт.

Что такое олений или Бемби принт

Это не буквально изображение мультяшного олененка, хотя существуют и такие вариации. Бемби принт — это:

светлые кремовые или карамельные основы

мелкие светлые пятна

естественная палитра, например, коричневый, лесной зеленый, черный или молочный

ощущение «лесной романтики»

Он балансирует между винтажной эстетикой детских книг и инди-настроением начала 2000-х годов. И при этом не имеет костюмированного вида.

Как носить олений принт

Начните с малого. Если вы только присматриваетесь к тренду, выберите свитер с мелким повторяющимся мотивом, шелковый платок или мини-сумку. Аксессуары — наименее рискованный способ испытывать тренд. Контролируйте масштаб. Маленькие, повторяющиеся пятна выглядят современнее, чем большие мультяшные изображения. Чем тоньше узор, тем легче интегрировать его в гардероб. Держите палитру естественной. Чтобы не уйти в «полный лесной косплей», придерживайтесь оттенков, которые существуют в природе, например, молочный, шоколадный, карамельный, глубокий зеленый и черный. Сочетайте принт с классическим джинсом, структурированными брюками или лаконичным жакетом. Одного акцента достаточно. Самый актуальный способ носить оленьи принты этой весной — один выразительный элемент в образе, например, легкий свитер с пятнами и прямые джинсы, юбка миди и кожаная оверсайз куртка, футболка с оленьим мотивом и строгий блейзер. Тренд работает именно как акцентная деталь, а не как тоталлук.

Актуальность тренда

Мода всегда реагирует на настроение времени. После периода минимализма и «тихой роскоши» появилась потребность в эмоции, однако не в агрессивной, а в теплой, немного ностальгической и почти сказочной. Бемби принт дает именно это:

мягкость вместо хищничества

романтику вместо провокации

деталь вместо перегрузки

И в этом его сила.

Вытеснит ли навсегда олень леопарда, вряд ли. Мода не любит окончательных приговоров. Но в этом сезоне именно бэмби принт становится той деталью, которая освежает гардероб без радикальных изменений. Это тренд для тех, кто хочет добавить образу характера, но при этом «не повышать голос».