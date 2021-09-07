Беременная модель и собаки на подиуме: как прошел показ бренда ROUSSIN

Украинский бренд посвятил коллекцию внутренней красоте. Их показ стал первым показом вне модельных стандартов.

Украинский бренд ROUSSIN представил свою новую коллекцию под названием ROUSS IN в рамках Ukrainian Fashion Week #noseasonsept2021. Он вошел в историю украинской моды, как первый показ вне модельных стандартов.

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Команда бренда сосредоточила свое творческое внимание на изображении внутренней красоты. Главная цель – разбудить [rouss in] сознания людей и доказать, что настоящая красота не имеет идеала, определенных кем-то параметров и предубеждений относительно возраста, внешности, национальности, ориентации. И сегодня, в первую очередь, мода – это ценностная позиция, которая реагирует на современные проблемы и воспитывает поколение свободных, настоящих и сознательных.

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Впервые на главном подиуме Украины презентовали коллекцию люди с особыми историями жизни и любви, чей путь становления проходил через жесткое и стереотипное восприятие их как личностей. Это люди вне стандартных модельных параметров, однако с жаждой жизни, которые успешно реализуют себя благодаря пониманию своей ценности и красоты. Присоединились к fashion перформансу и взрослые модели из агентства "Жизнелюб".

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Основным материалом коллекции остается рефлектив, однако "ROUSS IN" имеет полиназначение и состоит из адаптивных к любому поводу "one size" вещей, ведь красота не имеет размера. А принт в виде красной розы является своеобразной печатью и официально утверждает первые шаги в битве за привилегированное значение внутреннего над внешним.

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Также в рамках новой коллекции бренд ROUSSIN совместно с корпорацией "Биосфера" разработали лимитированную коллекцию сумок из пленки, в составе которой содержится до 80% переработанного полиэтилена. Именно такая система рециклинга в "Биосфере" уменьшает количество полиэтилена в Украине ежемесячно на 860 тонн. А такое сознательное отношение к созданию новых вещей реализует практически одно из основных правил современной моды и циркулярной экономики – reduce, reuse, recycle.

Коллекция бренда ROUSSIN/Пресс-служба

Бренд ROUSSIN представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week (24 фото)

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