Бесшовные боди и сетчатые комбинезоны: украинский бренд презентовал соблазнительную коллекцию

Украинский бренд премиального белья MISSTIC презентовал новый бесшовный дроп, который получил название Icon.

В этой линейке бренд играет с линиями и текстурами, создавая сдержанные и провокационные образы одновременно.

В дроп вошли бесшовные боди, комбинезоны и колготки с характерным плетением, создающие архитектуру силуэта - точную, откровенную и совершенную.

По словам дизайнера бренда Екатерины Бондарь, комплекты созданы, чтобы раскрыть в каждой женщине ее скрытую сексуальность и подчеркнуть естественные изгибы тела.