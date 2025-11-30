- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 1 мин
Бесшовные боди и сетчатые комбинезоны: украинский бренд презентовал соблазнительную коллекцию
Вещи из новой капсулы прекрасно подчеркивают красоту женского тела.
Украинский бренд премиального белья MISSTIC презентовал новый бесшовный дроп, который получил название Icon.
В этой линейке бренд играет с линиями и текстурами, создавая сдержанные и провокационные образы одновременно.
В дроп вошли бесшовные боди, комбинезоны и колготки с характерным плетением, создающие архитектуру силуэта - точную, откровенную и совершенную.
По словам дизайнера бренда Екатерины Бондарь, комплекты созданы, чтобы раскрыть в каждой женщине ее скрытую сексуальность и подчеркнуть естественные изгибы тела.