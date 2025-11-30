ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
13
Время на прочтение
1 мин

Бесшовные боди и сетчатые комбинезоны: украинский бренд презентовал соблазнительную коллекцию

Вещи из новой капсулы прекрасно подчеркивают красоту женского тела.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Бесшовные боди и сетчатые комбинезоны: украинский бренд презентовал соблазнительную коллекцию

Украинский бренд премиального белья MISSTIC презентовал новый бесшовный дроп, который получил название Icon.

В этой линейке бренд играет с линиями и текстурами, создавая сдержанные и провокационные образы одновременно.

В дроп вошли бесшовные боди, комбинезоны и колготки с характерным плетением, создающие архитектуру силуэта - точную, откровенную и совершенную.

По словам дизайнера бренда Екатерины Бондарь, комплекты созданы, чтобы раскрыть в каждой женщине ее скрытую сексуальность и подчеркнуть естественные изгибы тела.

Дата публикации
Количество просмотров
13
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie