Без цвета и узоров: модный эксперт рассказал, как найти самое выигрышное летнее платье женщине за 50

Если вы сомневались ранее нужен ли вам подобный наряд, то модный эксперт определенно говорит, что да.

Несмотря на то, что лето уже добегает конца, это не означает, что не стоит покупать летние платья, тем более, что сейчас многие модели можно приобрести по приятной цене. Однако, по словам модного эксперта Шейн Уотсон, ранее многим женщинам, которым уже за 50 лет, часто советовали при покупках избегать белых платьев, а также платьев цвета слоновой кости, или кремовых, ведь - это выбор более молодой женщины.

"Именно этому учили большинство женщин старше 50 лет: в белом вы будете выглядеть как подружка невесты больше, чем в абрикосовом платье с оборками", - говорит она.

Но все изменила этим летом 51-летняя Леди Виктория Стармер, которая буквально через несколько дней после выборов в Великобританиистрамер прилетела в Вашингтон и вышла из самолета в идеально белом платье длины миди. В этом наряде она выглядела изумительно, фасон ей очень шел, а также удивляло то, что выбрала она его для многочасового перелета.

Виктория Стармер / Фото: Getty Images

Этот наряд был от бренда Needle And Thread с декольте и короткими рукавами. Также на нем имелся легкий узор.

"За одну ночь [леди Стармер] сделала кремовое платье для пятидесятилетней женщины похожим на будущее", - добавила эксперт.

Однако она отметила, что для того, чтобы носить этот цвет после 50 лет, нужно учесть несколько деталей.

Обращайте внимания на легкое летнее платье, которое можно просто надеть и пойти. Обращайте внимание на платья-рубашки. Это будет беспроигрышным вариантом для многих выходов, а также их легко носить и использовать.

"Если вы оденетесь просто и по-взрослому, белое платье станет настоящим откровением", - подытожила эксперт.

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