Без табу: как корректирующее белье становится символом свободы / © Associated Press

Как обычное нижнее белье прошло путь от «скрытого оружия» до манифеста уверенности в себе, рассказало издание Wow Media.

Еще двадцать лет назад белье для моделирования фигуры было чем-то, о чем молчали. Его прятали под коктейльными платьями, осторожно выбирали в телесных оттенках и никогда не признавались подруге в женской уборной, что «линии фигуры созданы магией».

Но все изменилось в 2000-х, когда Сара Блейкли запустила Spanx — бренд, который разрушил табу вокруг корректирующего белья. Она просто обрезала нижнюю часть чулок, чтобы создать идеальный силуэт без швов. Звучит как случайный лайфхак, но именно так родилась революция комфорта.

Контроль фигуры без давления

Spanx доказал, что корректирующее белье может быть не пыткой, а поддержкой. Комфорт стал новой роскошью. Так в современных коллекциях равных брендов появилось пять уровней моделирования — от нежного «едва ощутимого» до максимальной поддержки для важных мест и событий.

Впоследствии к игре присоединились Skims от Ким Кардашьян, Yitty от певицы Lizzo и спортивный бренд Alo. Они сделали компрессионное белье частью образа: боди как топ, лосины как стрит стайл, а комфорт — как стиль жизни. Когда-то корректирующее белье было о сокрытии, теперь — об уверенности.

От корсетов до карго-эстетики

Сегодня такое белье исчезло из категории «что-то для свадеб или красных дорожек». Его носят в офис, на йогу и даже на кофе. Сегодня мы видим, как женщины носят белье, которое одновременно поддерживает и является частью аутфита, например, топы из компрессионного материала или лосины, которые моделируют, но не сжимают.

Комфорт — это новый феминизм. Современные бренды уже не «контролируют» тело, а адаптируются к нему. Бренды обещают белье которое сделает «плоский живот и великолепные формы», но при этом останется приятным к телу, как второй слой кожи.

Новые правила игры

Теперь мы слышим слова «мягкое моделирование» и «поддержка», без намека на стыд. Это часть более широкого культурного сдвига к бодипозитиву и бодинейтральности. Речь идет не об изменении формы тела, а о принятии ее такой, какая она есть.

Но не все играют по этим правилам. Есть бренды, которые пошли еще дальше, они не создают жесткие бюстгальтеры, а лишь поддержку, так изделия не сжимают и не поднимают, они просто нежно держат. Философия проста — «комфорт как освобождение».

Наука в действии

Сегодня рынок инновационной компрессионной одежды не стоит на месте, появляются лосины, которые стимулируют кровообращение, белье с эффектом лимфодренажа, модели из тканей, которые «дышат» и подстраиваются под движения тела.

Тренд — не только в том, как мы выглядим, но и в том, как мы себя чувствуем. Женщины все больше мыслят целостно, не только о внешности, а о собственном самочувствии.

Мир меняется, мода становится функциональной, адаптивной и технологичной. В эпоху Ozempic и быстрых изменений тела корректирующая бильзна тоже ищет новую форму. Сегодня никто не стесняется носить компрессионное белье. Но настоящая революция — это день, когда тело не надо будет «поддерживать» или «сглаживать», чтобы оно считалось красивым.