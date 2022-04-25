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Блогер из Дании публикует стильные образы в сине-желтых цветах

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Блогер из Дании публикует стильные образы в сине-желтых цветах

Блогерша Каролин Далл / instagram.com/karodall

Каролин Далл не имеет никакого отношения к Украине, но очень любит сочетание синего и желтого оттенков в своих образах.

Яркие луки модного блогера из Дании всегда выглядят очень оригинально и смело. А после того как компания Pantone объявила синий и желтый главными цветами года, стиль Каролин стал еще и очень трендовым, ведь в нем она часто сочетает эти оттенки.

Мы собрали пять интересных образов девушки, в которых присутствуют цвета флага Украины.

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