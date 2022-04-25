Блогер из Дании публикует стильные образы в сине-желтых цветах

Каролин Далл не имеет никакого отношения к Украине, но очень любит сочетание синего и желтого оттенков в своих образах.
Яркие луки модного блогера из Дании всегда выглядят очень оригинально и смело. А после того как компания Pantone объявила синий и желтый главными цветами года, стиль Каролин стал еще и очень трендовым, ведь в нем она часто сочетает эти оттенки.
Мы собрали пять интересных образов девушки, в которых присутствуют цвета флага Украины.
Читайте также:
- По мотивам картин Марии Примаченко: украинский бренд выпустил яркую патриотическую коллекцию
- Сине-желтый тренд: знаменитости одевают на разные мероприятия образы в цветах флага Украины
- Американский бренд выпустил рубашки с флагом Украины на сердце
- Грузинский бренд Keburia создал уникальные шляпы, чтобы поддержать Украину
- Из 18-каратного золота: ювелир из Нидерландов создала серьги-аллигаторы, чтобы поддержать Украину