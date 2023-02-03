Боди, корсеты и бандажное белье: украинский бренд представил коллекцию ко Дню влюбленных

В канун Дня святого Валентина украинский бренд белья Fox Lingerie презентовал коллаборацию с киевским ЦУМом. Коллекция посвящена любви, которая вдохновляет, окрыляет и дарит надежду.

В капсулу вошли как бестселлеры бренда, так и новые модели: боди, корсеты, нижнее белье и халаты черного и красного цветов.

Экспериментальной вещью бренда стал бандажный комплект из эластичного материала, который можно одевать самостоятельно или поверх белья в качестве дополнительного аксессуара.

Коллекция отличается блестящими звездами и моделью комбинезона с рукавами-чулками. Приталенный корсет вместе с перчатками и чулками станет основой для особых образов, а халаты дополнят домашний гардероб.

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