Боди, корсеты и бандажное белье: украинский бренд представил коллекцию ко Дню влюбленных

Украинский бренд представил компейн коллаборации, которую посвятил любви.
В канун Дня святого Валентина украинский бренд белья Fox Lingerie презентовал коллаборацию с киевским ЦУМом. Коллекция посвящена любви, которая вдохновляет, окрыляет и дарит надежду.
В капсулу вошли как бестселлеры бренда, так и новые модели: боди, корсеты, нижнее белье и халаты черного и красного цветов.
Экспериментальной вещью бренда стал бандажный комплект из эластичного материала, который можно одевать самостоятельно или поверх белья в качестве дополнительного аксессуара.
Коллекция отличается блестящими звездами и моделью комбинезона с рукавами-чулками. Приталенный корсет вместе с перчатками и чулками станет основой для особых образов, а халаты дополнят домашний гардероб.
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