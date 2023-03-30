Боди с пикантным декольте и стильные бомберы: бренд Андре Тана представил коллекцию, изготовленную из переработанного пластика

Дизайнер в новой линейке переосмыслил глобальные перемены мира.

Украинский sustainable-бренд от дизайнера Андре Тана RDNT представил новую коллекцию, посвященную проблемам изменения климата и их влиянию на человечество.

"Мир переживает значительные изменения, природные катаклизмы, пандемии, экономические кризисы и разрушительные войны отражаются на жизни каждого из нас. В Украине мы особенно сильно чувствуем влияние войны и кризиса. Осознание этих проблем поощряет разработку одежды, которая будет привлекать внимание к проблемам нашего времени ", – поделился дизайнер.

Коллекция состоит из топов, боди, рубашек, свитшотов, бомберов, парок, пуховиков, брюк и леггинсов с авторским дизайном.

Андре Тан исследует, как одежда может облегчить процесс трансформации и вдохновляет нас на решение экологических проблем. Большинство вещей унисекс и изготовлены из переработанного пластика.

Особым айтемом линейки является бомбер, который называется "Земля". Он символизирует последствия изменения климата на планете. Изображение засух, повышение уровня морей, таяние ледников и глобальное потепление на бомбере напоминают нашу ответственность за сохранение экологии ради будущего.

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