Боди с пикантными вырезами и платья с бахромой в новом дропе украинского бренда

Бренд Siyai презентовал дроп, который состоит из базовых моделей с трендовыми акцентами.
Украинский трикотажный бренд Siyai в ожидании весны выпустил новый дроп, в котором представлены базовые и яркие модели. Наряды сочетают в себе классику и тренды.
Бренд предлагает сиять в самых интересных трендах этого сезона: в боди и гольфах с пикантными вырезами на груди и талии, а также в платьях с бахромой.
В дропе представлены кардиганы, джемперы с молнией или капюшоном для начала весны, а для более теплой погоды — уже знакомые топы, платья длины миди с бахромой на подоле и рукавах.
В нескольких вариантах представлены костюмы — классический с брюками клеш и кардиганом, а также с юбкой с разрезами и удлиненным джемпером.
Бренд предлагает разбавить гардероб новыми яркими красками — красным, сиреневым, синим, зеленым, желтым и зеленым. Сочетать их можно с базовыми оттенками или выбирать монохромный образ.
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