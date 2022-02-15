Боди с пикантными вырезами и платья с бахромой в новом дропе украинского бренда

Боди с пикантными вырезами и платья с бахромой в новом дропе украинского бренда

Бренд Siyai презентовал дроп, который состоит из базовых моделей с трендовыми акцентами.

Украинский трикотажный бренд Siyai в ожидании весны выпустил новый дроп, в котором представлены базовые и яркие модели. Наряды сочетают в себе классику и тренды.

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

Бренд предлагает сиять в самых интересных трендах этого сезона: в боди и гольфах с пикантными вырезами на груди и талии, а также в платьях с бахромой.

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

В дропе представлены кардиганы, джемперы с молнией или капюшоном для начала весны, а для более теплой погоды — уже знакомые топы, платья длины миди с бахромой на подоле и рукавах.

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

В нескольких вариантах представлены костюмы — классический с брюками клеш и кардиганом, а также с юбкой с разрезами и удлиненным джемпером.

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

Бренд предлагает разбавить гардероб новыми яркими красками — красным, сиреневым, синим, зеленым, желтым и зеленым. Сочетать их можно с базовыми оттенками или выбирать монохромный образ.

Новый дроп бренда Siyai

Новый дроп бренда Siyai

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