Боди с сексуальным декольте и топы-бандо с брюками: украинский бренд представил новую коллекцию из шелка

Бренд Fox Lingerie представил чувственную коллекцию из шелка. В нее вошло белье в новых моделях, знаковые боди в новой интерпретации, домашние и спортивные комплекты.

Шелковая коллекция – это продолжение уже заметного перерождения бренда в поисках новых форм, экспериментов и необычных комбинаций.

Комплекты с нежными рюшами и классические треугольники значительно отличаются от комплектов из тонкого кружева из предыдущих коллекций.

Для домашних образов бренд предлагает топ-бандо с шортами или комплекты с брюками.

Смелая деталь линейки – стрепы, которые прекрасно сочетаются с минималистичным гладким комплектом. Никаких лишних деталей, только шелковистая текстура и геометрические формы – все это о triangle (треугольник).

Спортивный сет из топа с длинным рукавом и трусов с завышенной талией подойдет как для занятий йогой или фитнесом, так и для городских образов.

Главный бестселлер бренда на протяжении многих лет – боди, которое также изготовлено из шелка.

По словам основательницы бренда Юлианы Гензель, шелк является чрезвычайно комплиментарным материалом, который делает повседневную жизнь маленьким праздником и дарит приятные ощущения комфорта.

Основные цвета коллекции так же нежны, как и шелк: голубой, розовый и коричневый. Дополняют их классический черный, терракотовый и смелый леопардовый принт.

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