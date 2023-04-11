Боди с сексуальным декольте и топы-бандо с брюками: украинский бренд представил новую коллекцию из шелка

Украинский бренд представил весеннюю коллекцию белья и домашней одежды.
Бренд Fox Lingerie представил чувственную коллекцию из шелка. В нее вошло белье в новых моделях, знаковые боди в новой интерпретации, домашние и спортивные комплекты.
Шелковая коллекция – это продолжение уже заметного перерождения бренда в поисках новых форм, экспериментов и необычных комбинаций.
Комплекты с нежными рюшами и классические треугольники значительно отличаются от комплектов из тонкого кружева из предыдущих коллекций.
Для домашних образов бренд предлагает топ-бандо с шортами или комплекты с брюками.
Смелая деталь линейки – стрепы, которые прекрасно сочетаются с минималистичным гладким комплектом. Никаких лишних деталей, только шелковистая текстура и геометрические формы – все это о triangle (треугольник).
Спортивный сет из топа с длинным рукавом и трусов с завышенной талией подойдет как для занятий йогой или фитнесом, так и для городских образов.
Главный бестселлер бренда на протяжении многих лет – боди, которое также изготовлено из шелка.
По словам основательницы бренда Юлианы Гензель, шелк является чрезвычайно комплиментарным материалом, который делает повседневную жизнь маленьким праздником и дарит приятные ощущения комфорта.
Основные цвета коллекции так же нежны, как и шелк: голубой, розовый и коричневый. Дополняют их классический черный, терракотовый и смелый леопардовый принт.
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