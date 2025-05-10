Бохо, цветочный принт и асимметрия: Андре Тан назвал главные модные тренды лета 2025

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

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ЦВЕТНЫЙ ПРИНТ

Ткани в цветочки — традиционный элемент летнего гардероба. Но сегодня в приоритете садовые цветы, а не тропическая флора. Цветочные узоры можно увидеть не только на привычных платьях и блузках, но и на джинсах, кожаных куртках и аксессуарах.

АСИМЕТРИЯ

Асимметричные элементы — крой, вырезы, рукава или линия низа — это надежный способ сделать привычный предмет одежды более интересным. Минимум цвета, максимум формы.

БУДУАРНЫЙ СТИЛЬ

Бельевой стиль уверенно перешел из вечерней моды в повседневную. Особо популярны платья-комбинации, полупрозрачные ткани, тонкие бретели и элементы кружева. Балансируй с жакетом или шортами.

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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Современный минимализм — это не просто базовые бежевые костюмы и голубые джинсы, а философия чистоты линий и тканей. Минимум декора, точность кроя, качественные материалы.

ЭСТЕТИКА 70-Х

Нео-хиппи (свободные силуэты, этнические элементы, бахрома, деним) и бохо-шик (легкие ткани, цветочные узоры, замша) — два основных направления 2025 года.

НЕМНОГО РOWER DRESSING

Прямые линии, строгие силуэты, оверсайз жакеты, галстуки. Все это возвращение моды к эстетике 80-90-х и образа уверенной в себе женщины. Тренд имеет органично выглядит на женщинах с андрогонной внешностью, но с умелой стилизацией подходит всем.