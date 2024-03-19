Большая мягкая сумка - безоговорочный тренд 2024 года

Теперь стоит обращать внимание на модели, в которые может поместится не только телефон, а еще и ноутбук, косметичка и сменная пара обуви.

Рассматривая модели сумок, которые бренды презентовали на Неделях моды, с уверенностью можно сказать, что в этом году произошел заметный сдвиг в сторону минималистичного и более удобного стиля. В тренде практичность и удобство, но представлены они ​​стильно.

В первую очередь этим двум критериям отвечают большие и объемные модели сумок. Теперь чем больше тем лучше, поскольку с собой можно взять все необходимое и выглядеть при этом стильно и современно.

Особенно популярностью будут пользоваться сумки-хобо, сделанные из мягкой кожи, замши или ткани. Также в тренде сумки-тоут, поскольку они практичны, простые, легкие, но стильные.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Getty Images

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