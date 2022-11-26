Больше никаких помпонов и надписей: Андре Тан рассказал, какие шапки вышли из моды и чем их заменить

Неоновые оттенки — базовые оттенки

Неоновые оттенки — очень сложные, а потому быстро надоедают. Замените на шапки натуральных и базовых тонов. Такие аксессуары остаются актуальными несколько сезонов. Главное – минимум украшений и деталей.

Фото: Instagram Андре Тана

Меховой помпон — ушанка

Помпон простит любой образ и практически никогда не выглядит уместно и актуально (разве что на горнолыжном склоне). Замените на шапки-ушанки: они круто смотрятся с актуальными сейчас дубленками и пуховиками, а также с куртками и пальто. Выбирайте объемные модели базовых оттенков, чтобы получить максимальное количество сочетаний.

Фото: Instagram Андре Тана

Надписи — Логотип

Шапки с крупными надписями и рисунками — настоящий пережиток прошлого. Сейчас, чем проще аксессуар, тем более дорого и стильно он смотрится. Если монохромный головной убор для вас слишком скучный, присмотритесь к шапкам с логотипом бренда. Лучше, если это будут не очень крупные надписи базовых цветов.

Фото: Instagram Андре Тана

Пестрый принт — Балаклава или капор

Слишком сложные разноцветные головные уборы перетягивают на себя все внимание. Если простые шапки бини вам надоели, присмотритесь к балаклавам. Этот аксессуар в моде уже несколько сезонов. Любой лук благодаря балаклаве или капоре тут же становится ярче.

Фото: Instagram Андре Тана

Крупная вязка — Меховая панама

Массивные головные уборы из шерсти крупной вязки стали настоящей хитярой пару сезонов назад. Но сейчас лучше заменить меховой панамой. Меховые панамы могут быть бежевого, белого и черного оттенков, или же выполнены в пастельных и ярких тонах. Комбинируйте с объемным пальто.

Фото: Instagram Андре Тана

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