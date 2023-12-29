Большие красные ботинки, сабо в виде жаб и даже балетки для мужчин: самая странная обувь 2023 года

Эти модели обуви были созданы, чтобы привлечь внимание к брендам и стать предметом обсуждения.

2023-й нас однозначно удивляли в модном плане очень часто, ведь самым обсуждаемым трендом года стали трусы расшитые кристаллами и камнями, а бренд Balenciaga выпустил юбку в виде обычного дешевого махрового полотенца, которая моментально стала мемом.

Но помимо одежды были еще и вещи, которые наделали немало шума и первенство на этом на пьедестале странности однозначно досталось обуви. Ниже мы собрали необычные модели, которые вы вряд ли купите, но точно видели их в "вирусных" видео в TikTok или Reels.

Большие красные ботинки

Вероятно, это самая уродливая и странная пара обуви не только этого года, но и нескольких следующих, но несмотря на свою не практичность, эти огромные мультяшные ботинки стали "вирусными". Создал их бренд из Нью-Йорка MSCHF, известный своими эпатажными релизами самых разных вещей и аксессуаров.

Эта модель была выполнена из резины и пены, на них отсутствуют какие-либо детали, за исключением рифленой подошвы с фирменным логотипом бренда, а называются они максимально просто - Big Red Boot ("Большие красные ботинки"). В Сети же ботинки прозвали Astro Boy Boots в честь Astro Boy - культового персонажа из манга и аниме-сериала, который носил такую же обувь.

Astro Boy Boots / Фото: https://www.instagram.com/garrettbruce/

Балетки для мужчин

После грандиозного возвращения балеток в мир моды скандальный бренд Balenciaga решил тоже немного заработать денег (и хайпануть) на этой теме, поэтому выпустил балетки для мужчин.

Модель максимально простая и очень напоминает те, которые были популярны в 2010-х. Модель была в традиционном дизайне - с маленьким бантом спереди и выполнена в нескольких оттенках: бирюзовом, черном и светло-бежевом.

Фото: Balenciaga

Сабо в виде жаб

Во время Недели моды в Милане бренд Jw Anderson, известный необычными аксессуарами (именно они придумали сумку-голубя) основанный британским дизайнером Джонатаном Андерсоном, презентовал публике коллекцию весна-лето 2024. На вещах в коллекции было сложно сконцентрироваться, ведь все внимание привлекали яркие резиновые сабо в виде лягушек.

Эта обувь является коллаборацией с британским брендом Wellipets. Забавно то, что резиновые сапоги такого же дизайна носили в 80-х принцы Уильям и Гарри.

Сабо-лягушки JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images

Ковбойские сапоги-кроксы

С кем этот бренд Crocs только не выпускал уже коллаборации в попытках привлечь к себе внимание, но этой осень опять смог удивить, ведь презентовал кроксы-ковбойские сапоги. Ранее представить что-то подобное было очень сложно, как и того, кто готов купить такую пару, но несмотря на это модель - sold out. Тем не менее отметим, что эти Crocs появились и исчезли без особого внимания.

Кроксы-ковбойские сапоги имеют обычную причудливую подошву и высокие бока, украшенные звездами в стиле родео. Также у обуви есть текстура, под крокодиловую кожу, и даже вращающейся шпорой.

Сапоги с имитацией голых ног

Модный дом Louis Vuitton тоже решили то ли пошутить, то ли привлечь внимание. Но вне зависимости от того, какой был посыл, их модель обуви Illusion наделала много шума и стала "вирусной". Блогеры снимают забавные ролики с этими сапожками в стиле сюрреализм, поскольку у них была имитация голых женских ног одетых в носки и черные туфли.

Кроссовки-кактусы

В этом году даже бренд спортивной обуви Nike решил выделится и выпустил необычные кроссовки в коллаборации с Cactus Plant Flea Market. Кроссовки в результате напоминают то ли кактус, то ли Гринча из сказки.

Но будем честны, эта необычная пара была создана именно для того, чтобы заставить людей говорить о ней.

Обувь в виде лап с когтями

Нью-йоркский бренд Bravest Studios представил в этом году модель Bear Claw. Обувь была покрыта телячьей шерстью, а декорировали ее выступающие металлические когти. С названия не трудно догадаться, что эти сабо в виде медвежьих лап.

Cапоги-мультяшки

В этом году неоново-зеленые сапоги до колен, напоминающие Дипси, героиню детского телешоу "Телепузики", которое выходило на экраны с 1997 по 2001 год, выпустил нью-йоркский дизайнер Кристиан Коуэн, известный своими знаменитыми клиентами, включая Леди Гагу, Наоми Кэмпбелл и Бейонсе. Модель была создана в коллаборации с известным телешоу для капсульной коллекции.

Носки от Канье Уэста

Бывший муж Ким Кардашьян умеет привлекать внимание абсурдной модой. В большинстве случаев Канье носит сам странные наряды своего бренда Yeezy, подогревая к нему интерес.

Так одной из пар обуви, в которой репер в последние месяцы постоянно был замечен на улице, стали Yzy Pods - кроссовки, которые своим видом очень напоминают носки.

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