Если раньше в моде царили маленькие микроочки от Miu Miu и другие мини-оправы, то весна 2026 года демонстрирует кардинальный поворот в другую сторону и теперь, чем больше, тем лучше. Большие, «лягушачьи» линзы, вдохновленные силуэтом Джеки Кеннеди, стали главным аксессуаром на подиумах Нью-Йорка и Парижа, а также в повседневной жизни звезд, об этом рассказало издание InStyle.

На New York Fashion Week дизайнеры Khaite, Christian Cowan и Off-White показали драматические XXL-очки, а Céline, Saint Laurent и Balenciaga продолжили тренд в Париже. Форма охватывает брови и виски, добавляя образу выразительности и элемент загадочности.

Тренд на XXL-очки

У этой формы очков долгую историю. Первой знаменитостью, которая сделала большие круглые линзы символом стиля, была Джеки Кеннеди. Ее дискообразные очки сочетали приватность и элегантность, а французский бренд Maison Bonnet даже создал для нее специальную пару в 1960-х. Сегодня Ray-Ban называет такие модели «Jackie Ohh».

В период ренессанса моды нулевых аналогичный эффект создавали Мэри-Кейт и Эшли Олсен, а также Пэрис Хилтон — огромные очки скрывали лица от фотокамер и добавляли звездам ауру недосягаемости.

Современные селебрити, которые выбрали этот тренд — Рианна, Доджа Кэт, Розалия, Памела Андерсон, Таяна Тейлор и Сара Джессика Паркер. Каждый образ с большими очками излучает уверенность и «звездную» энергию.

Кроме эстетики, у больших линз есть и практическая польза, ведь они защищают от UV-лучей, маскируют темные круги под глазами и создают эффект загадочности и приватности. К тому же стильный аксессуар делает отношение к вам уважительным даже в обычной кофейне.

Как носить большие очки

Можно выбрать классический подход «А-ля Джеки» или более повседневный, для прогулки после вечеринки. В любом случае очки станут центральным элементом образа, поэтому стоит дать им «занять место» на вашем лице и в гардеробе.

Для тех, кто устал от маленьких оправ, весна 2026 года предлагает открыть пространство для драматичных, смелых и действительно больших линз, которые сочетают практичность и моду.

Весна — время экспериментов и переопределения стиля. XXL-очки не просто тренд, они символ того, что аксессуары могут говорить за вас, дарят уверенность, защиту и одновременно драму, которой вы управляете.