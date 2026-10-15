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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
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Бомберы и топы с баской: новая коллекция украинского бренда, вдохновленная средиземноморскими ночами

По словам дизайнера бренда, в этой линейке она хотела показать, как простая одежда обретает выразительность благодаря силуэту, пропорциям и деталям.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Бомберы и топы с баской: новая коллекция украинского бренда, вдохновленная средиземноморскими ночами

Украинский бренд ALARÁ представил осенне-зимнюю коллекцию Délos AW’26–27, которая продолжает его коктейльную линейку. Вдохновением для нее послужили Эгейское море и красота средиземноморских ночей, а главными акцентами стали четкие силуэты, продуманные пропорции и аксессуары ручной работы.

В коллекцию вошли структурированные куртки-бомберы, топы с баской, бермуды и брюки-палаццо. Для их создания использована ткань из 97% хлопка и 3% эластана, которая помогает сохранять форму и в то же время обеспечивает свободу движений. Силуэты дополнены ремнями, позволяющими подчеркнуть талию.

Цветовая палитра построена на двух оттенках — айвори и насыщенном красном. В светлом варианте особенно заметны линии кроя и объем, а красный придает комплектам яркости. Вещи можно адаптировать к разным случаям: носить днем в лаконичных сочетаниях, а для вечернего выхода дополнять украшениями.

По словам дизайнера Кристины Кавицкой, в этой коллекции она стремилась показать, как простая одежда обретает выразительность благодаря силуэту, пропорциям и деталям. Поэтому особое внимание она уделила универсальности вещей и возможности менять их настроение с помощью стилизации.

Особое место заняли съемные аксессуары. Среди них — характерные для этой линейки позолоченные пуговицы ручной работы. Некоторые модели также украшены брошками с пресноводными жемчужинами, черным ониксом и кварцем. Эти детали можно снимать и комбинировать между собой, создавая собственные сочетания.

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