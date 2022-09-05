Бомберы, косухи и полупрозрачные ткани: Андре Тан назвал главные хиты этой осени

Украинский дизайнер рассказал о главных модных хитах этой осени, которыми вам нужно пополнить свой гардероб.

Полупрозрачные ткани

Важной составляющей наших луков станут топы, платья, туники и юбки из полупрозрачных материалов. Осторожнее с этим трендом, главное — не переборщить.

Фото: Instagram Андре Тана

Бомберы

Если моя любимая Рианна это носит, значит, это модно. Речь, конечно, о бомберах, которые Prada расшили цветами, а Khaite показали в варианте из черной кожи.

Фото: Instagram Андре Тана

Косухи

Конкуренцию бомберам в повседневных аутфитах составят старые добрые кожаные косухи. Актуальны как классические модели черного цвета, так и альтернативные белые и цветные. С широкими плечами - хитяра сезона!

Фото: Instagram Андре Тана

Пальто макси

Как сказал Кличко, следующий сезон будет суровым и холодным. Выбирайте верхнюю одежду длины макси, чтобы точно не замерзнуть.

Фото: Instagram Андре Тана

Корсеты и бюстье

Футболки, блузы и топы смело меняйте на бюстье и корсеты. Вдохновляйтесь коллекциями Dior, Versace и Balmain.

Фото: Instagram Андре Тана

Колготки

В новом сезоне подбираем колготки в тон основному образу или, по примеру Chanel, выбираем модель контрастного цвета, чтобы носить с короткими юбками, шортами и платьями.

Фото: Instagram Андре Тана

Читайте также: