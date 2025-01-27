Ботинки с задранными вверх носками: причудливая обувь, которая покорила всех на Неделе моды

Этой коллекцией модельер громко заявила: "К черту войну".
В Париже, в рамках Недели мужской моды, состоялся показ японского бренда Comme des Garçons. Этот модный дом презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026. Бренд основан и управляется модельером Рей Кавакубо, которая известна своей любовью к очень креативным нарядам и необычным решениями.
Дизайнер решила сделать акцент на армейской тематике и продемонстрировать свое пацифическое видение мира. Новой коллекцией она рассказала о возрождении после хаоса войны - можно увидеть, что с головных уборов, которые были выполнены в виде касок, проросли цветы. Также в коллекции можно было увидеть другую армейскую атрибутику: жакеты, цвета хаки.
Однако самой яркой частью коллекции все же стала обувь - армейские ботинки с заломленными вверх носками.
На подиуме они произвели неизгладимое впечатление. Дизайнер представила из в черных и коричневых цветах.
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