Божественная женственность на Неделе моды: в Красном зале киевского вокзала состоялся масштабный фэшн-показ J’amemme

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В рамках Ukrainian Fashion Week SS27 бренд J’amemme представил новую коллекцию The Divine Feminine. Показ состоялся в Красном зале Киевского железнодорожного вокзала и стал самой масштабной презентацией марки на сегодняшний день.

В новой коллекции дизайнер Юлия Ярмолюк исследует женственность как многогранное и изменчивое состояние, в котором нежность сочетается с силой, чувственность — со сдержанностью, а уязвимость — с бескомпромиссностью.

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По словам дизайнера, коллекция The Divine Feminine рассказывает о женщине, которой больше не нужно соответствовать какому-то одному образу. Она может меняться, быть противоречивой и разнообразной, но при этом оставаться целостной.

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Коллекция родилась из экспериментов с материалами и формой. Команда уделила особое внимание тому, как ткань ниспадает, собирается в складки и движется вместе с телом.

Четкий крой и платья-колонны в коллекции соседствуют с полупрозрачными образами и скульптурными корсетными платьями. Легкие шифон и сатин использовали для создания драпировок-хомутов и асимметричных длинных юбок, придав силуэтам невесомость и плавность. Шерсть, напротив, добавила структуры приталенным брюкам и жакетам.

Фирменные рюши-волны появились на нескольких ключевых вещах — многослойных топах, бра и платьях. Они создают ощущение движения даже тогда, когда модель стоит неподвижно.

Важной частью коллекции стала ручная работа: драпировка, плиссе и рюши создавались вручную. Техники, которые традиционно воспринимаются как декоративные, здесь превратились в инструменты формирования современного силуэта.

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Цветовая палитра сочетает в себе насыщенные и пастельные оттенки. В нее вошли черный, белый, красный, пыльно-розовый, сиреневый, аквамариновый, нефтяной, сливочно-желтый и нежно-салатовый цвета.

Показ стал не просто презентацией одежды, а целостным перформансом, в котором архитектура вокзала, свет, музыка и движения моделей были частью единого художественного замысла.

Режиссерскую концепцию разработала Валерия Фадеева. Она раскрыла суть коллекции через творческий почерк ее основательницы — особый язык прикосновений, фактур, плиссе, тканей и тела.

В основе постановки лежала формула: свет касается ткани, ткань — тела, а тело — воздуха. Благодаря этому последовательному соприкосновению раскрывались различные воплощения женщины — земной и божественной, хрупкой и сильной, способной мечтать, чувствовать и выбирать себя.

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Драматургия спектакля построена как постепенный путь к самопознанию — от первого шага по земле до символического взлета в воздух. Главной стала мысль о том, что божественность женщины не нужно искать вовне, ведь она всегда живет внутри нее.

Музыкальным продюсером мероприятия выступил Филипп Коляденко.

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