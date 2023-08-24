Бра как верхняя одежда - главный тренд уходящего лета: как звезды стритстайла создавали с ним свои луки

Этот тренд позволил этим летом чувствовать себя немного смелее, раскрепощенной и спас от изнурительной жары.

Бюстгальтер в качестве полноценного участника образа - это совсем не новинка и не диковина, ведь увидеть этот элемент гардероба выставленным на показ можно было на стритстайлерах еще несколько десятков лет тому назад. Однако только в этом году бра завоевали всеобщую любовь, тем более, что лето выдалось очень жарким. Так возродился старый добрый тренд underwear-as-outerwear - нижнее белье, как верхняя одежда.

Модники из Милана, Нью-Йорка и Парижа стилизовали бра совершенно разных стилей и материалов с мини-юбками, сапогами, жакетами, надками и гламурными сумками. Самым популярным стало, конечно же, сочетание бюстгальтера с нейтральным оверсайз жакетами.

Если вам кажется, что такой образ будет выглядеть вульгарно, то это совсем не так. Просто нужно придерживаться простых правил: сбалансировать верх и низ с помощью, широкий или свободных брюк, завышеной талии, объемной юбки, добавить украшений. Лучше всего выбирать однотонный плотный бюстгальтер. Он будет выглядеть одновременно элегантно и сексуально, но если вы захотели образ с "изюминкой", то наденьте бра из бисера, цепочек или кружева - это будет выглядеть роскошнно.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

К одержимости нижним бельем как верхней одеждой также можно отнести платья-комбинации, которые сейчас пользуются популярностью и стали неотъемлемой частью любого базового гардероба, шелковые топы, шорты-трусы.

Читайте также: