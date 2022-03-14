Бренд Lanvin представил в новой коллекции вещи желтых и синих цветов

Все чаще цвета нашего флага появляются на модных шоу.

После 24 февраля, когда Россия напала на Украину, многие бренды и известные компании поддержали нашу страну. Они закрыли свои бизнесы на территории страны-агрессора, а также объявили о финансовой поддержке.

Также многие из брендов выразили свою поддержку через творчество, создав наряды и образы в сине-желтых цветах, которые символизируют флаг Украины. Одним из таких брендов стал французский Модный дом Lanvin.

Во время показа коллекции осень-зима креативный директор бренда Бруно Сиалелли представил вещи в синих и желтых оттенках.

Напомним, на массовое появление цветов нашего флага в мире моды повлиял пост Института цвета Pantone, который тот посвятил Украине. Тогда бренд представил два цвета: свободный синий (freedom blue) и энергичный/побуждающий к действиям желтый (energising yellow).

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