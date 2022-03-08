Бренд MustHave шьет жилеты разгрузки и балаклавы для армии и теробороны

С начала российско-украинской войны ряд украинских брендов переквалифицировались ради помощи Вооруженным силам Украины и теробороне.
Например, производитель женской одежды – бренд Andre Tan – отшивает на своих производствах термобелье, а бренд женской обуви Kachorovska запустили производство берцов.
Также помочь армии решил и бренд MustHave. Уже несколько дней они помогают нашей армии и теробороне города Бердичев.
"Отшиваем жилеты разгрузки и балаклавы. Спасибо всем нашим сотрудникам, которые готовы помогать в эти времена! Сейчас мы готовы обрабатывать запросы, которые сможем выполнять в порядке очереди. Если у вас есть информация или потребность — напишите нам. Но имеем некоторый дефицит и проблемы с поиском соответствующей ткани. Поэтому необходимо, чтобы у вас была ткань для пошива. Верим в победу! Верим в ВСУ! Слава Украине!"
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