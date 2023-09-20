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Брючные костюмы, боди и юбка-шорты: осенняя коллекция от украинского бренда

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Брючные костюмы, боди и юбка-шорты: осенняя коллекция от украинского бренда

Украинский бренд выпустил дроп, на создание которого вдохновили традиции школьной формы и корпоративного дресс-кода.

Украинский бренд Marsego представил осеннюю капсулу в консервативном минималистическом дизайне, что отсылает нас к традициям школьной формы и корпоративного дресс-кода.

Это первая часть дропа, которая содержит привычные бестселлеры в необычном исполнении.

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В коллекции представлена базовая одежда, которая будет оставаться в гардеробе на долгие годы: классический брючный костюм песочного и серого цветов, палаццо с фирменной фурнитурой, минималистические футболки и боди со сложным кроем и полукольцами, а также качественный деним.

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Привычные бестселлеры появляются в новых осенних цветах и силуэтах: черный и бежевый бомбер, юбка-шорты в школьном стиле.

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Для любителей элегантной классики бренд предлагает идеальное маленькое платье и шорты с накладными карманами.

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По словам основательницы бренда Марины Морозовой, с этой коллекцией они полностью перешли на работу с итальянскими тканями и фурнитурой. Новые фактуры, новые силуэты – все это заметно изменилось в осеннем дропе.

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Дата публикации
Просмотры
342
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