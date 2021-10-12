Будуарные пижамы, боди и кружевное белье: кампейн новой коллекции украинского бренда

Бренд Fox Lingerie презентовал линейку, посвященную будуарному стилю.
С французского boudoir — приватная женская гостиная или спальня. Спустя время это понятие стало и жанром фотографии, и стилем в одежде. Сегодня интимный и очень чувственный будуар переживает возрождение в новой коллекции украинского бренда белья Fox lingerie.
В 1960-1970-е годы женщины стали более раскрепощенными, а все благодаря политическому и культурному прогрессу, второй волне феминизма и сексуальной революции. Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Ава Гарднер и другие иконы своего времени обожали пин-ап, корсеты и платья с этим элементом, бельевой стиль и будуарные фотосессии.
Сезон осень-зима 2021/2022 бренд предлагает встречать революционно — в корсетах, боди с прозрачными вставками и в атласных пижамах с топами, кружевном белье. Главные оттенки этого сезона — черный, белый, бежевый, серый и красный.
На создание коллекции основательницу бренда Юлиану Гензель вдохновили сексуальность, сила и харизма женщин. По ее словам, с помощью будуарного стиля можно раскрыть каждую девушку, подчеркнуть ее особенности.
Кампейн коллекции снимали в будуарных декорациях, но в современном прочтении. На стыке эпох будуар заиграл особыми красками, а добавили атмосферности моделям высокие прически и аксессуары — вееры, чулки и перчатки. Все это вполне можно сочетать с вещами из новой коллекции и в обычной жизни: миксовать корсеты с джинсами и брюками, а пижамы оставлять исключительно для домашнего времяпровождения.
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