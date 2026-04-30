Chanel представил пол сандалии на подиуме — и эту обувь все обсуждают

Модный дом Chanel представил во французском городе Биаррице коллекцию Cruise 2026-2027, которая стала первой курортной коллекцией дизайнера Матье Блази для этого известного бренда.

Круиз Шанель 2026-2027

Круиз Шанель 2026-2027 / © Getty Images

Шоу стало знаковым, ведь на нем появились такие известные фигуры как Николь Кидман, A$AP Rocky и Шарлотта Казираги, а коллекция соединила узнаваемые коды Chanel и современные модные детали, фасоны и отделки. Однако несмотря на попытки Матье Блази произвести впечатление своим талантом, фокус оказался не на вещах и сумках, а на обуви, которая стала главной сенсацией мероприятия.

Дело в том, что некоторые модели носили на подиуме только пол сандалии. Эта необычная обувь закрывала лишь пятку и, держалась вокруг щиколотки с помощью тонких шнурков. При этом передняя часть стопы оставалась полностью голой. По сути большая часть стопы не имела обуви.

Обувь бренда быстро стала «вирусной» в Сети и многие пользователи со всего мира обсуждают модель от Блази и задаются вопросом, куда такие сандалии можно надеть.

Однако, несмотря на свою неоднозначность, эта интересная вещь просто хитрый маркетинговый ход опытного дизайнера, и единственная задача этих санлей-половинок — привлечь внимание, вызвать обсуждение и заполонить соцсети. Поэтому будем честны — пол сандалий свою миссию выполнили на все сто процентов.

