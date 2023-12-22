Челси, лоферы и с кошачьим каблуком: 8 моделей обуви, которая будет модной в 2024 году

В 2024 году нас ждут небольшие модные перемены в плане того, что будет в тренде и не обошли они стороной и обувные новинки.

Согласно мнению модных стилистов, которым они поделились с изданием Business Insider, в новом году в тренде будет удобство. Но также модели из этого списка придадут любому образу непринужденный и изысканный вид.

"Школьная" обувь

Это простая и удобная модель, немного напоминающая мужскую обувь, которая подойдет и для прогулки, и для офисного образа. Обычно она представляет собой нечто среднее между лоферами и ботинками на шнуровке.

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Ботинки челси

Это вневременные ботинки, которые, вероятно, никогда не выходили из моды, однако в новом году они будут особенно актуальными. По словам стилиста Маргарет Стоун, такие ботинки достаточно прочные, чтобы надеть их на природу, но и достаточно элегантные, чтобы пойти в них на кофе.

Фото: Getty Images

Лоферы

Эта модель отлично будет сочетаться и с джинсами, и с деловым костюмом, поэтому, в эру любви к себе и удобству, лоферы так полюбились всем поколениям.

Фото: Getty Images

Обувь цвета металлик

Цвет металлик уже активно заявил о себе, поскольку стал одним из трендов зимы. Также все чаще знаменитости выбирают этот оттенок для красных дорожек. В новом году стилисты пророчат ему особую популярность из-за того, что он делает образ более интересным.

Фото: Getty Images

Белые кроссовки

Этот тренд с нами уже давно, но некоторое время его немного затмили так называемые "папины" кроссовки - массивные и несуразные. Но все же белая обувь вневременная, поэтому вернется на пьедестал первенства.

Фото: Getty Images

Балетки

В 2024-м нас ждет грандиозное возвращение балеток. По словам стилистов, они удобны и отлично подходят для изысканного, но непринужденного стиля.

Фото: Getty Images

Туфли на кошачьем каблуке

Высокие каблуки отходят на задний план. Теперь в тренде будет невысокий кошачий каблук. Такая модель обеспечит одновременно комфорт и модный вид.

Фото: Getty Images

Ковбойские сапоги

Такая обувь универсальна, ведь ее могут носить и женщины, и мужчины. Ковбойские сапоги будут хорошо смотреться с платьями, брюками и джинсами, и именно из-за своей универсальности они будут настолько популярны.

Фото: Getty Images

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