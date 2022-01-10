Чем можно заменить шапку: 5 модных советов от Андре Тана

Поскольку у нас впереди еще два месяца зимы, эти модные советы вам точно пригодятся.

Если вы считаете, что шапки вам совершенно не идут и комбинировать их с образом очень тяжело, тогда вам пригодится новая подборка полезных советов от Андре Тана. Украинский дизайнер рассказал, чем можно заменить шапку этой зимой, чтобы быть стильной, но оставаться в тепле.

Капор

С какой верхней одеждой лучше всего сочетать капор? Ответ: абсолютно любой. Обратите особое внимание на пару "капор + пуховик-одеяло". Это просто хитяра этого сезона! Кстати, если переживаете за свою укладку - выбирайте неплотно прилегающий мягкий капор.

Instagram Андре Тана

Балаклава

Многие путают балаклаву с капором, но это разные модели. Балаклаву лучше носить с гладкими волосами из-за того, что она плотно прилегает к голове. Носить советую с объемной шубой из искусственного меха.

Instagram Андре Тана

Косынка

Косынки из хлопка, меха и даже кожи разлетаются этой зимой как горячие пирожки. Отлично смотрятся с любым овалом лица. Сочетайте косынку с приталенным пальто, шубой, жакетом, платьем или даже с джинсами и грубыми ботинками.

Instagram Андре Тана

Панама

Чтобы сделать аксессуар универсальным, советую остановиться на спокойных оттенках и кастомизировать панаму в зависимости от повода: значки, модные цепочки и даже платки. Их можно надевать в качестве первого слоя, что особенно актуально в холода.

Instagram Андре Тана

Чепец

После выхода в свет актрисы Эммы Коррин в чепце от Miu Miu бледно-лимонного цвета популярность этого аксессуара резко возросла. Предлагаю сочетать аксессуар с пальто оверсайз, лаконичным платьем в длине миди или даже юбкой с пайетками. По обуви - ботильоны на устойчивом каблуке или киттен-хил.

Instagram Андре Тана

Читайте также: