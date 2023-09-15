Черные вышиванки, костюмы и пальто с принтом "гусиная лапка": Андре Тан представил новую коллекцию

Андре Тан представил коллекцию сезона осень-зима 2023/24 под названием "Настоящая".

Коллекция создана из эко-материалов, к примеру, экологическую кожу получили в результате переработки кожуры бананов.

В линейке представлены мягкие свитера, брюки, мини-юбки и пуховики оверсайз.

Дизайнер переосмыслил и адаптировал к повседневной жизни украинские вышиванки. Он создал черные вышиванки с черным орнаментом, которые прекрасно идут к кожаным сапогам.

Одна из фишек дизайнера – переделанная "классика" – в нынешнем сезоне представлена в виде нестандартных костюмов и пиджаков, удлиненных жилетов оверсайз без рукавов.

Андре Тан также использует прием "наслоения": в коллекции есть модели брюк, в которые "встроены" джинсы.

Впервые в истории бренда в коллекции появилось пальто длины макси – белые и с принтом "гусиная лапка".

""Так сложилось, что я очень хорошо понимаю женщину, ее сложную эмоциональную природу и внутреннюю архитектуру. В то же время, женщину можно изучать и исследовать вечность, каждый раз открывать новые грани ее сущности. Поэтому каждая моя коллекция – это новые исследования и догадки о том, что по-настоящему нужно женщине. В этой коллекции я попытался показать, что даже холодная погода и туман за окном – это не повод прибегать к меланхолии. Одежда, то, что мы одеваем и что мы видим на людях вокруг – оказывает большое влияние на настроение. Моя задача как дизайнера – улучшить настроение, помочь женщине сиять и демонстрировать свое внутреннее сияние независимо от сезона", – рассказал Андре Тан.

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