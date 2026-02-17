Что будет актуально этой весной: Андре Тан назвал модные тренды 2026 года

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Укороченный верх

Кроп-топы, кейпы и жакеты — эти элементы гардероба становятся очень популярными. Главная идея — это не просто показать немного кожи, но и подчеркнуть пропорции тела.

Нежно-голубой

Это цвет, который прекрасно сочетается с коричневым, бургунди, розовым и другими пастельными оттенками. Он придаст легкости образу и станет идеальным выбором для ранней весны.

Мандарин-жакеты

Тренд, который заменит привычные жакеты. Они прекрасно дополняют аутфиты, а также могут быть шикарной базой для вашего гардероба.

Восточный минимализм

Этот стиль включает в себя простоту, лаконичность, а также объемные низы — брюки-аладдины, шаровары, брюки-бананы, юбки-тюльпаны. Подчеркиваем пропорции с помощью узкого верха.

Горошек

Горошек, который уже был популярным в 2025 году, снова возвращается на модные подиумы. Он показал большой прирост на европейском рынке поэтому, если вы хотите быть в тренде, не сомневайтесь.

Цветочный принт

Это настоящий must-have сезона и он только набирает обороты. Легкие платья, блузы, а также аксессуары с цветами — это не просто тренд, это стиль жизни.

Принт «Бемби»

Если раньше агрессивный леопард был на пике популярности, то на смену ему пришел принт с нежным и немного наивным «Бемби». Это мило, привлекательно, идеально для весенних образов.