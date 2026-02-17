- Дата публикации
Что будет актуально этой весной: Андре Тан назвал модные тренды 2026 года
Дизайнер рассказал, какие цвета, принты и фасоны станут главным хитом теплого сезона.
Укороченный верх
Кроп-топы, кейпы и жакеты — эти элементы гардероба становятся очень популярными. Главная идея — это не просто показать немного кожи, но и подчеркнуть пропорции тела.
Нежно-голубой
Это цвет, который прекрасно сочетается с коричневым, бургунди, розовым и другими пастельными оттенками. Он придаст легкости образу и станет идеальным выбором для ранней весны.
Мандарин-жакеты
Тренд, который заменит привычные жакеты. Они прекрасно дополняют аутфиты, а также могут быть шикарной базой для вашего гардероба.
Восточный минимализм
Этот стиль включает в себя простоту, лаконичность, а также объемные низы — брюки-аладдины, шаровары, брюки-бананы, юбки-тюльпаны. Подчеркиваем пропорции с помощью узкого верха.
Горошек
Горошек, который уже был популярным в 2025 году, снова возвращается на модные подиумы. Он показал большой прирост на европейском рынке поэтому, если вы хотите быть в тренде, не сомневайтесь.
Цветочный принт
Это настоящий must-have сезона и он только набирает обороты. Легкие платья, блузы, а также аксессуары с цветами — это не просто тренд, это стиль жизни.
Принт «Бемби»
Если раньше агрессивный леопард был на пике популярности, то на смену ему пришел принт с нежным и немного наивным «Бемби». Это мило, привлекательно, идеально для весенних образов.