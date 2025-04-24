Что будет модным этим летом: Андре Тан назвал главные тренды на теплый сезон 2025 года

Андре Тан

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БЕЛАЯ РУБАШКА

Классика? Да. Но не скучная! Выбирай модели с асимметрией, объемными рукавами или интересными пуговицами. Вместо жакета — завязанная на талии или одетая наизнанку.

БОХО-СТИЛЬ

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Летний вайб, свобода движения и немного романтики вот он, бохо. Платья с вышивкой, свободные силуэты, топы на завязках, бахрома и лёгкие накидки. Миксуй натуральные ткани, этно-принты и много украшений — и имеешь образ, дышащий летом, свободой и немного ностальгией.

НЕЖНО-РОЗОВЫЕ ОТЦЕНКИ

Немного пудры, немного солнца и вот он оттенок, который подходит всем. Нежно-розовый выглядит деликатно, освежает и придает легкого шика. Платье, топ, сумка или даже платок — добавь розового, и образ сразу «засияет».

ШИРОКИЙ БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ

Один из самых стильных трендов лета 2025. Это тот вариант, когда имеешь вид как с обложки, но чувствуешь себя максимально свободно. Широкие брюки из легкой ткани + жакет прямого кроя без рукавов — и есть лук, который уместен хоть в офисе, хоть на встрече за вином с подругами.

РЕТРО АКСЕССУАРЫ

Очки в стиле 70-х, плетеные сумки, объемные серьги, шляпы все это очень актуально! Выбирай что-то неочевидное, чтобы придать характер.