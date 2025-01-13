Что будет в моде в 2025 году: Андре Тан назвал три неожиданных тренда

Украинский дизайнер поделился новыми модными советами.
Дизайнер отметил, что это его любимые тренды, а будут подходить вещи в таком стиле каждой женщине.
Кружевные элементы. В 2025 году кружево будет просто везде: колготки, топы, перчатки, обувь, носки и на чем угодно другом. Это невероятно женственно и сексуально. Обязательно добавляйте кружевные акценты в свой гардероб, потому что они сделают образ очень утонченным.
Бохо-стиль. Он ворвался в моду еще в прошлом году. Бохо-шик – это всегда натуральные ткани, свободные объемные силуэты, многослойность, множество деталей: бахрома, кружево, вышивка, рюши. Все должно быть ярким – цвета, принты. А вот что касается аксессуаров, то это шляпки, платки, повязки и веселая бижутерия.
Бахрома. Это основной элемент бохо-шика и универсальная деталь, идеально вписывающаяся в гардероб каждой женщины.
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