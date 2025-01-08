Что будет в моде в 2025 году: Андре Тан назвал три главных тренда

"Не успели оглянуться, как пора обновлять гардероб? Или, возможно, просто хорошенько покопаться в нем, чтобы найти трендовые вещи, ведь, как мы знаем, мода циклическая", — говорит дизайнер.

Он назвал три интересных модных тренда, которые точно есть в вашем шкафу и 2025 год – прекрасное время, чтобы их достать.

1. Оверсайз отходит. На смену ему приходят приталенные красивые силуэты. Теперь есть отличная возможность подчеркнуть свои прекрасные формы и усилить энергетику женскими линиями.

2. Монохром уступает место ярким элементам и деталям. Да-да, теперь придется продумывать образы и акценты. Но если не хочется усложнять, обратите внимание на вещи с интересными деталями: бантики, пуговицы или акцентные принты.

3. Главный цвет 2025 года, благодаря институту Pantone, это коричневый под названием Mocha Mousse. Он шикарный, стильный и классный.

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