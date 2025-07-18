Что можно одолжить из мужского гардероба: пять модных советов от Андре Тана

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Оверсайз костюм

Классика, объединяющая строгость и расслабленность одновременно. Такой костюм придает объем, «вес» и уверенность. С белой футболкой — стиль кэжуал, с рубашкой и лодочками — универсальный выбор. А если добавить кроссовки получаем street style.

Галстук

Галстук уже не только мужской аксессуар. Особенно он актуален в сочетании с базовой рубашкой или жакетом, что придает индивидуальности и подчеркивает профессионализм.

Портфель

Теперь в офисном гардеробе есть не только привычные объемные сумки, но и портфели, вдохновленные мужским стилем. Лучше выбирать максимально строгие, геометрические формы и сочетать их с оверсайз-костюмами или ретро-луками из денима.

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Обувь

Лоферы, дерби, оксфорды. Срочно забираем эти модели в гардероб! И, кстати, такую обувь можно комбинировать с женсттвенными элементами: мини-юбками, цветными гольфами и платьями.

Оверсайз бомбер

Современная альтернатива жакету в неформальном бизнес-контексте. Главное — сохранять баланс, потому что он сочетается с более сдержанными базовыми вещами.