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- Школа стиля
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Что можно одолжить из мужского гардероба: пять модных советов от Андре Тана
Дизайнер назвал трендовые вещи, которые следует добавить к своему стилю в 2025 году.
Оверсайз костюм
Классика, объединяющая строгость и расслабленность одновременно. Такой костюм придает объем, «вес» и уверенность. С белой футболкой — стиль кэжуал, с рубашкой и лодочками — универсальный выбор. А если добавить кроссовки получаем street style.
Галстук
Галстук уже не только мужской аксессуар. Особенно он актуален в сочетании с базовой рубашкой или жакетом, что придает индивидуальности и подчеркивает профессионализм.
Портфель
Теперь в офисном гардеробе есть не только привычные объемные сумки, но и портфели, вдохновленные мужским стилем. Лучше выбирать максимально строгие, геометрические формы и сочетать их с оверсайз-костюмами или ретро-луками из денима.
Обувь
Лоферы, дерби, оксфорды. Срочно забираем эти модели в гардероб! И, кстати, такую обувь можно комбинировать с женсттвенными элементами: мини-юбками, цветными гольфами и платьями.
Оверсайз бомбер
Современная альтернатива жакету в неформальном бизнес-контексте. Главное — сохранять баланс, потому что он сочетается с более сдержанными базовыми вещами.